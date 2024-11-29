Le Point: Макрон дал Нетаньяху защиту от ареста за роль в перемирии в Ливане

По данным издания, после выдачи ордера Макрон созвонился с Нетаньяху и пояснил, что Париж должен уважать решения МУС, добавив при этом, что положения суда предусматривают случаи иммунитета от ордеров на арест. В связи с этим стороны договорились, что Франция получит «важную роль» в комитете по наблюдению за выполнением резолюции 1701 Совета Безопасности ООН, которая регулирует ситуацию на границе Израиля и Ливана.