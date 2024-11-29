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Le Point: Макрон дал Нетаньяху защиту от ареста за роль в перемирии в Ливане

Ведомости

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал не исполнять ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в обмен на роль в соглашении о прекращении огня в Ливане. Об этом сообщил журнал Le Point со ссылкой на источник в окружении французского лидера.

21 ноября МУС заявил о выдаче ордеров на арест Нетаньяху и экс-министра обороны еврейского государства Йоава Галанта, которые подозреваются в военных преступлениях. Они являются обязательными к исполнению для всех участников суда.

По данным издания, после выдачи ордера Макрон созвонился с Нетаньяху и пояснил, что Париж должен уважать решения МУС, добавив при этом, что положения суда предусматривают случаи иммунитета от ордеров на арест. В связи с этим стороны договорились, что Франция получит «важную роль» в комитете по наблюдению за выполнением резолюции 1701 Совета Безопасности ООН, которая регулирует ситуацию на границе Израиля и Ливана.

По словам источника журнала, предоставление Нетаньяху иммунитета от ареста стало ценой, которую пришлось заплатить за то, чтобы Франция получила свою роль в соглашении по Ливану.

Через несколько часов после объявления премьер-министром Израиля о прекращении огня с «Хезболлой» Макрон также заявил о ключевой роли Франции в этом соглашении. Вскоре МИД Франции сообщил, что Нетаньяху не будет арестован по ордеру МУС из-за того, что имеет иммунитет неприкосновенности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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