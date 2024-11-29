Le Point: Макрон дал Нетаньяху защиту от ареста за роль в перемирии в Ливане
Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал не исполнять ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в обмен на роль в соглашении о прекращении огня в Ливане. Об этом сообщил журнал Le Point со ссылкой на источник в окружении французского лидера.
21 ноября МУС заявил о выдаче ордеров на арест Нетаньяху и экс-министра обороны еврейского государства Йоава Галанта, которые подозреваются в военных преступлениях. Они являются обязательными к исполнению для всех участников суда.
По данным издания, после выдачи ордера Макрон созвонился с Нетаньяху и пояснил, что Париж должен уважать решения МУС, добавив при этом, что положения суда предусматривают случаи иммунитета от ордеров на арест. В связи с этим стороны договорились, что Франция получит «важную роль» в комитете по наблюдению за выполнением резолюции 1701 Совета Безопасности ООН, которая регулирует ситуацию на границе Израиля и Ливана.
По словам источника журнала, предоставление Нетаньяху иммунитета от ареста стало ценой, которую пришлось заплатить за то, чтобы Франция получила свою роль в соглашении по Ливану.
Через несколько часов после объявления премьер-министром Израиля о прекращении огня с «Хезболлой» Макрон также заявил о ключевой роли Франции в этом соглашении. Вскоре МИД Франции сообщил, что Нетаньяху не будет арестован по ордеру МУС из-за того, что имеет иммунитет неприкосновенности.