Франция не будет арестовывать премьер-министра Израиля Нетаньяху по ордеру МУС
МИД Франции заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не будет арестован по ордеру Международного уголовного суда (МУС) из-за того, что тот имеет иммунитет неприкосновенности. Об этом пишет газета Le Monde со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства.
Неприкосновенность Нетаньяху связана с тем, что Израиль не является членом МУС. На страны, не входящие в состав организации, правила МУС не распространяются.
«Такие иммунитеты распространяются на премьер-министра Нетаньяху и других министров [государств-неучастников МУС] и должны быть приняты во внимание, если МУС попросит нас арестовать их и выдать», – говорится в заявлении.
Кроме того, в заявлении сказано, что Франция намерена продолжать сотрудничество с Израилем для достижения мира на Ближнем Востоке.
21 ноября МУС заявил о выдаче ордеров на арест Нетаньяху и экс-министра обороны еврейского государства Йоава Галанта. Они подозреваются в преступлениях против человечности и военных преступлениях.
Выданные МУС ордера являются обязательными к исполнению для всех участников суда, заявлял глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.