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Франция не будет арестовывать премьер-министра Израиля Нетаньяху по ордеру МУС

Ведомости

МИД Франции заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не будет арестован по ордеру Международного уголовного суда (МУС) из-за того, что тот имеет иммунитет неприкосновенности. Об этом пишет газета Le Monde со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства.

Неприкосновенность Нетаньяху связана с тем, что Израиль не является членом МУС. На страны, не входящие в состав организации, правила МУС не распространяются.

«Такие иммунитеты распространяются на премьер-министра Нетаньяху и других министров [государств-неучастников МУС] и должны быть приняты во внимание, если МУС попросит нас арестовать их и выдать», – говорится в заявлении.

Кроме того, в заявлении сказано, что Франция намерена продолжать сотрудничество с Израилем для достижения мира на Ближнем Востоке.

21 ноября МУС заявил о выдаче ордеров на арест Нетаньяху и экс-министра обороны еврейского государства Йоава Галанта. Они подозреваются в преступлениях против человечности и военных преступлениях.

Выданные МУС ордера являются обязательными к исполнению для всех участников суда, заявлял глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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