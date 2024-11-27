Франция не будет арестовывать премьер-министра Израиля Нетаньяху по ордеру МУС

МИД Франции заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не будет арестован по ордеру Международного уголовного суда (МУС) из-за того, что тот имеет иммунитет неприкосновенности. Об этом пишет газета Le Monde со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства.