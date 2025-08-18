Зеленский заявил о готовности провести выборы на Украине

Зеленский заявил о готовности провести выборы на УкраинеНеобходимым условием для этого он назвал обеспечение безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский перед началом двусторонних переговоров с лидером США Дональдом Трампом заявил, что он готов провести выборы на Украине.
«Мы открыты к проведению выборов, да», – сказал он, отвечая на вопрос журналистов. Он добавил, что для этого должны быть обеспечены необходимые условия в сфере безопасности.
Перед встречей Трамп написал в Truth Social, что Зеленский мог бы завершить конфликт, отказавшись от Крыма. Трамп подчеркнул, что его основная цель – завершить боевые действия на Украине. Лидер США вновь отметил, что, если бы он был президентом в 2022 г., спецоперация бы вообще не началась.
Парламентские и президентские выборы были отложены на Украине из-за военного положения, которое было введено после начала спецоперации. Официально президентский срок Зеленского уже истек.