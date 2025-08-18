Зеленский заявил о готовности провести выборы на Украине

Перед встречей Трамп написал в Truth Social, что Зеленский мог бы завершить конфликт, отказавшись от Крыма. Трамп подчеркнул, что его основная цель – завершить боевые действия на Украине. Лидер США вновь отметил, что, если бы он был президентом в 2022 г., спецоперация бы вообще не началась.