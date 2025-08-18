Газета
Главная / Политика /

Зеленский прибыл в Белый дом на переговоры с Трампом

До этого в Вашингтон прилетели некоторые европейские лидеры и генсек НАТО
Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с лидером США Дональдом Трампом. Приезд показывали в прямом эфире главные телеканалы США.

«Мы любим их», – сказал Трамп, когда его спросили, какое у него послание для украинского народа. На другие вопросы он отвечать отказался, и лидеры прошли внутрь.

Ранее в резиденцию президента США приехали европейские лидеры, которые примут участие во встрече с Трампом после его двусторонней встречи с Зеленским. Переговоры в таком формате назначены на 22:00 мск.

Среди прибывших европейцев – председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб. Также прилетел генсек НАТО Марк Рютте.

Трамп их, в отличие от Зеленского, лично не встречал.

Что сказал Трамп перед встречей с Зеленским в Вашингтоне

Политика / Международные новости

Сегодняшняя встреча глав Украины и США – первая после февральского скандала, когда стороны открыто поспорили в Овальном кабинете перед журналистами о путях урегулирования российско-украинского конфликта.

Перед встречей с украинским лидером Трамп написал в социальной сети Truth Social, что Зеленский может прекратить конфликт с Россией, отказавшись от Крыма. Глава США заявил, что Крым был «отдан» при экс-президенте Бараке Обаме «12 лет назад без единого выстрела» и назад полуостров уже не вернуть. Также он подчеркнул невозможность вступления Украины в НАТО.

Перед переговорами с Украиной Трамп раскритиковал СМИ за обвинения в якобы «неправильных действиях» по урегулированию украинского конфликта. Он напомнил, что за шесть месяцев президентства урегулировал шесть конфликтов, один из которых мог привести к ядерной катастрофе. Основная цель Трампа – завершение боевых действий на Украине, и он вновь заявил, что в 2022 г. спецоперация РФ не началась бы при его президентстве. Критикуя СМИ, он отметил, что даже если бы Россия уступила Москву и Санкт-Петербург, СМИ назвали бы это «плохим и унизительным днем» для него.

Помимо предстоящих переговоров с Зеленским и европейскими лидерами американский глава также высказался по поводу его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоялась на Аляске 15 августа. Он указал на то, что СМИ пишут о якобы поражении Трампа из-за того, что тот позволил главе РФ провести с ним саммит.

15 августа на Аляске состоялся саммит Трампа и Путина. По его итогам глава Белого дома заявил, что сделки на переговорах достичь не получилось, но они были оценены положительно.

Читайте также:Чего ожидают зарубежные СМИ от переговоров Трампа, Зеленского и лидеров Европы
