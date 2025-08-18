Перед переговорами с Украиной Трамп раскритиковал СМИ за обвинения в якобы «неправильных действиях» по урегулированию украинского конфликта. Он напомнил, что за шесть месяцев президентства урегулировал шесть конфликтов, один из которых мог привести к ядерной катастрофе. Основная цель Трампа – завершение боевых действий на Украине, и он вновь заявил, что в 2022 г. спецоперация РФ не началась бы при его президентстве. Критикуя СМИ, он отметил, что даже если бы Россия уступила Москву и Санкт-Петербург, СМИ назвали бы это «плохим и унизительным днем» для него.