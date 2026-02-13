Ситибанк проведет ребрендинг после покупки «Ренессанс капиталом»
Российский Ситибанк, принадлежавший корпорации Citigroup, после закрытия сделки по покупке финансовой организации компанией «Ренессанс капитал – Финансовый консультант» сменит название на Ренкап банк.
Полное фирменное наименование на английском языке поменяется с Joint Stock Company Commercial Bank Citibank на Joint Stock Company RenCap Bank. Банк также изменит домен адрес вебсайта. С 12 февраля адреса электронной почты всех сотрудников финансовой организации были частично переведены на новый домен.
12 ноября 2025 г. президент России Владимир Путин подписал распоряжение, в котором дал согласие структуре «Ренессанс капитала» на приобретение Ситибанка.
Летом 2022 г. Citigroup объявила о планах прекратить обслуживание розничных и корпоративных клиентов из сегмента малого и среднего бизнеса в России. Группа также допустила продажу кредитных портфелей. Отмечалось, что процесс коснется около 2300 сотрудников из 15 отделений и ряда розничных услуг.