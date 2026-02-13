Ситибанк проведет ребрендинг после покупки «Ренессанс капиталом»

Летом 2022 г. Citigroup объявила о планах прекратить обслуживание розничных и корпоративных клиентов из сегмента малого и среднего бизнеса в России. Группа также допустила продажу кредитных портфелей. Отмечалось, что процесс коснется около 2300 сотрудников из 15 отделений и ряда розничных услуг.