Путин разрешил структуре «Ренессанс капитала» приобрести Ситибанк
Президент РФ Владимир Путин дал согласие структуре «Ренессанс капитала» на покупку российского Ситибанка, принадлежавшего Citigroup Netherlands B.V. Об этом говорится в соответствующем распоряжении главы государства.
«Ренессанс капитал» – российская инвестиционная компания, основанная в 1995 г.
Летом 2022 г. Citigroup сообщила о намерении полностью прекратить обслуживание розничных и корпоративных клиентов из сегмента малого и среднего бизнеса в России. Группа также не исключила продажу кредитных портфелей. Сообщалось, что процесс затронет около 2300 сотрудников из 15 отделений, в том числе филиалы компаний, а также такие розничные услуги, как потребительские кредиты, кредитные карты, вклады, брокерские и депозитарные услуги для физлиц.
В апреле клиенты российского Ситибанка начали получать выплаты по купонам, дивидендам и погашенным бумагам, ранее считавшимся замороженными. Уточнялось, что речь идет только о денежных средствах на брокерских счетах. Ценные бумаги остаются заблокированными.