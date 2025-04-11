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Ситибанк начал выплаты по замороженным активам клиентов

Ведомости

Клиенты российского Ситибанка, входящего в американскую корпорацию Citigroup, с вечера 9 апреля начали получать выплаты по купонам, дивидендам и погашенным бумагам, ранее считавшимся замороженными. Об этом сообщили в Telegram-канале инвестиционной компании Wealth IQ.

Уточняется, что речь идет только о денежных средствах на брокерских счетах. Ценные бумаги остаются заблокированными. По информации компании, выплаты уже начались. Переводы идут только клиентам, которые ранее раскрыли персональные данные в рамках дополнительного запроса.

В сообщении говорится, что пока неизвестно, означает ли этот шаг, что позиция европейского депозитария Euroclear по деньгам в Citi официально изменилась. Возможно, банк получил разъяснения от регулятора.

22 февраля Ситибанк направил клиентам сообщения о прощении задолженности по кредитам. Эти сведения будут переданы в бюро кредитных историй. Там подчеркнули, что банки проверяют именно факт своевременного внесения платежей, поэтому «важно продолжать вносить платежи согласно графику до даты прощения задолженности».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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