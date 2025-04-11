Ситибанк начал выплаты по замороженным активам клиентов

Уточняется, что речь идет только о денежных средствах на брокерских счетах. Ценные бумаги остаются заблокированными. По информации компании, выплаты уже начались. Переводы идут только клиентам, которые ранее раскрыли персональные данные в рамках дополнительного запроса.