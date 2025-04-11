Ситибанк начал выплаты по замороженным активам клиентов
Клиенты российского Ситибанка, входящего в американскую корпорацию Citigroup, с вечера 9 апреля начали получать выплаты по купонам, дивидендам и погашенным бумагам, ранее считавшимся замороженными. Об этом сообщили в Telegram-канале инвестиционной компании Wealth IQ.
Уточняется, что речь идет только о денежных средствах на брокерских счетах. Ценные бумаги остаются заблокированными. По информации компании, выплаты уже начались. Переводы идут только клиентам, которые ранее раскрыли персональные данные в рамках дополнительного запроса.
В сообщении говорится, что пока неизвестно, означает ли этот шаг, что позиция европейского депозитария Euroclear по деньгам в Citi официально изменилась. Возможно, банк получил разъяснения от регулятора.
22 февраля Ситибанк направил клиентам сообщения о прощении задолженности по кредитам. Эти сведения будут переданы в бюро кредитных историй. Там подчеркнули, что банки проверяют именно факт своевременного внесения платежей, поэтому «важно продолжать вносить платежи согласно графику до даты прощения задолженности».