Ситибанк направил клиентам письма о прощении долгов
Входящий в американскую корпорацию Citigroup Ситибанк направил клиентам сообщения о прощении задолженности по кредитам. Об этом сообщается на сайте кредитного учреждения.
Сведения о прощении задолженности будут переданы в бюро кредитных историй, сообщили в банке. Там подчеркнули, что банки проверяют именно факт своевременного внесения платежей, поэтому «важно продолжать вносить платежи согласно графику до даты прощения задолженности».
«До даты прощения заемщик должен выполнять обязательства в полном соответствии с кредитным договором. Дата планового прощения не может быть изменена по просьбе заемщика», – говорится в заявлении.
В банке также указали, что Ситибанк в дату прощения задолженности по кредиту произведет уплату страховой премии по действующей программе за неоплаченный период страхования, а договор страхования перестанет действовать в дату прощения задолженности.
Сумма прощенного долга и сумма уплаченной Ситибанком страховой премии является доходом, который подлежит налогообложению налогом на доходы физических лиц (НДФЛ), предупредили в банке. Налог за 2025 г. клиентам следует уплатить самостоятельно до 1 декабря 2026 г.
Клиенты могут полностью погасить долги, для этого, как пояснили в Ситибанке, необходимо создать запрос на полное досрочное погашение задолженности по кредиту и внести необходимую сумму на текущий счет.
Летом 2022 г. Citigroup сообщила о намерении полностью прекратить обслуживание розничных и корпоративных клиентов из сегмента малого и среднего бизнеса в России. Группа также не исключила продажу кредитных портфелей. Сообщалось, что процесс затронет около 2300 сотрудников из 15 отделений, в том числе филиалы компаний, а также такие розничные услуги, как потребительские кредиты, кредитные карты, вклады, брокерские и депозитарные услуги для физлиц. 4 сентября 2023 г. Ситибанк объявил о планах демонтировать сеть банкоматов по всей России. Ситибанк сообщал также, что закроет последнее розничное отделение в Москве 15 ноября 2024 г.