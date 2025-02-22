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Ситибанк направил клиентам письма о прощении долгов

Ведомости

Входящий в американскую корпорацию Citigroup Ситибанк направил клиентам сообщения о прощении задолженности по кредитам. Об этом сообщается на сайте кредитного учреждения.

Сведения о прощении задолженности будут переданы в бюро кредитных историй, сообщили в банке. Там подчеркнули, что банки проверяют именно факт своевременного внесения платежей, поэтому «важно продолжать вносить платежи согласно графику до даты прощения задолженности».

«До даты прощения заемщик должен выполнять обязательства в полном соответствии с кредитным договором. Дата планового прощения не может быть изменена по просьбе заемщика», – говорится в заявлении.

В банке также указали, что Ситибанк в дату прощения задолженности по кредиту произведет уплату страховой премии по действующей программе за неоплаченный период страхования, а договор страхования перестанет действовать в дату прощения задолженности.

Сумма прощенного долга и сумма уплаченной Ситибанком страховой премии является доходом, который подлежит налогообложению налогом на доходы физических лиц (НДФЛ), предупредили в банке. Налог за 2025 г. клиентам следует уплатить самостоятельно до 1 декабря 2026 г.

Клиенты могут полностью погасить долги, для этого, как пояснили в Ситибанке, необходимо создать запрос на полное досрочное погашение задолженности по кредиту и внести необходимую сумму на текущий счет.

Летом 2022 г. Citigroup сообщила о намерении полностью прекратить обслуживание розничных и корпоративных клиентов из сегмента малого и среднего бизнеса в России. Группа также не исключила продажу кредитных портфелей. Сообщалось, что процесс затронет около 2300 сотрудников из 15 отделений, в том числе филиалы компаний, а также такие розничные услуги, как потребительские кредиты, кредитные карты, вклады, брокерские и депозитарные услуги для физлиц. 4 сентября 2023 г. Ситибанк объявил о планах демонтировать сеть банкоматов по всей России. Ситибанк сообщал также, что закроет последнее розничное отделение в Москве 15 ноября 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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