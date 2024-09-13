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Ситибанк закроет последнее розничное отделение в России 15 ноября

Ведомости

Ситибанк закроет последнее розничное отделение в Москве 15 ноября 2024 г. Об этом сообщила кредитная организация на сайте.

«Информируем вас о планируемом закрытии отделения "Павелецкое" АО КБ "Ситибанк" по работе с розничными клиентами в г. Москва 15 ноября 2024 г. В связи с этим мы настоятельно рекомендуем рассмотреть другие варианты размещения средств и завершить все свои операции до даты закрытия отделения», – сказано в сообщении.

После закрытия отделения банк рекомендует по всем вопросам обращаться по номерам телефонов с сайта кредитной организации.

4 сентября 2023 г. Ситибанк объявил о планах демонтировать сеть банкоматов по всей России. Это решение, как и закрытие филиалов, связано с объявлением компании Citigroup о полном прекращении обслуживания розничных и корпоративных клиентов в стране.

Летом 2022 г. Citigroup сообщила о намерении полностью прекратить обслуживание розничных и корпоративных клиентов из сегмента малого и среднего бизнеса в России. Группа также не исключила продажу кредитных портфелей. Сообщалось, что процесс затронет около 2300 сотрудников из 15 отделений, в том числе филиалы компаний, а также такие розничные услуги, как потребительские кредиты, кредитные карты, вклады, брокерские и депозитарные услуги для физлиц.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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