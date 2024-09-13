Ситибанк закроет последнее розничное отделение в России 15 ноября
Ситибанк закроет последнее розничное отделение в Москве 15 ноября 2024 г. Об этом сообщила кредитная организация на сайте.
«Информируем вас о планируемом закрытии отделения "Павелецкое" АО КБ "Ситибанк" по работе с розничными клиентами в г. Москва 15 ноября 2024 г. В связи с этим мы настоятельно рекомендуем рассмотреть другие варианты размещения средств и завершить все свои операции до даты закрытия отделения», – сказано в сообщении.
После закрытия отделения банк рекомендует по всем вопросам обращаться по номерам телефонов с сайта кредитной организации.
4 сентября 2023 г. Ситибанк объявил о планах демонтировать сеть банкоматов по всей России. Это решение, как и закрытие филиалов, связано с объявлением компании Citigroup о полном прекращении обслуживания розничных и корпоративных клиентов в стране.
Летом 2022 г. Citigroup сообщила о намерении полностью прекратить обслуживание розничных и корпоративных клиентов из сегмента малого и среднего бизнеса в России. Группа также не исключила продажу кредитных портфелей. Сообщалось, что процесс затронет около 2300 сотрудников из 15 отделений, в том числе филиалы компаний, а также такие розничные услуги, как потребительские кредиты, кредитные карты, вклады, брокерские и депозитарные услуги для физлиц.