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Ситибанк объявил о планах демонтировать банкоматы в России до конца года

Ведомости

Ситибанк начал сворачивать свою банкоматную сеть, все банкоматы будут демонтированы до конца 2023 г. Об этом говорится в сообщении на сайте кредитной организации.

«Уважаемые клиенты, информируем вас о начале процесса прекращения обслуживания в банкоматах АО КБ «Ситибанк». Все банкоматы будут демонтированы до конца 2023 г.», — сказано в сообщении.

В банке напомнили, что клиенты по-прежнему могут совершать операции через сайт и приложение «Ситибанк мобайл».

25 августа 2022 г. Citigroup объявила о намерении полностью прекратить обслуживание розничных и корпоративных клиентов из сегмента малого и среднего бизнеса в России. Группа также не исключила продажу кредитных портфелей. Процесс сворачивания бизнеса начнется в III квартале этого года. Он затронет около 2300 сотрудников из 15 отделений, в том числе филиалы компаний, а также такие розничные услуги, как потребительские кредиты, кредитные карты, вклады, брокерские и депозитарные услуги для физлиц. Процесс пройдет в соответствии с требованиями регуляторов и обязательствами перед клиентами, партнерами и сотрудниками.

Еще в апреле 2021 г. Citigroup сообщала о планах свернуть розничный бизнес в России и еще в 13 странах. После начала специальной военной операции на территории Украины Citigroup, как и многие иностранные банки, сообщила о вероятном уходе из России и закрытии не только розничного направления, но и бизнеса департамента коммерческого банка.

Помимо этого в компании сообщили о сокращении операций и присутствия в России, в том числе было остановлено привлечение новых клиентов. В начале июля 2022 г. газета Financial Times писала, что группа ведет переговоры о продаже части своего бизнеса в России с несколькими российскими компаниями, в том числе с Экспобанком и страховой компанией «Ресо-гарантия».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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