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Citigroup объявила о поэтапном сворачивании розничного бизнеса в России

Ведомости

Citigroup приняла решение свернуть свой розничный бизнес, а также бизнес по работе с малым и средним предпринимательством (МСП) в России, сообщила пресс-служба компании. Компания в ходе этого процесса постарается продать некоторые портфели розничного бизнеса.

Процесс сворачивания бизнеса начнется в III квартале 2022 г. Он затронет порядка 2300 сотрудников из 15 отделений, в том числе филиалы компаний, а также такие розничные услуги, как потребительские кредиты, кредитные карты, вклады, брокерские и депозитарные услуги для физлиц. Процесс пройдет в соответствии с требованиями регуляторов и обязательствами перед клиентами, партнерами и сотрудниками.

«Очевидно, что из-за осложняющих процесс факторов решение о сворачивании российского розничного бизнеса и бизнеса по работе с малыми и средними предприятиями является самым разумным. В ходе процесса мы будем поддерживать наших сотрудников, клиентов и партнеров, которых затронет данное решение», – заявила глава подразделения «Активы, подлежащие продаже, и непрофильные активы» в Citigroup Тити Коул.

Финансовое присутствие Citigroup в России оценивалось на конец II квартала в $8,4 млрд, однако эта цифра меньше показателей конца II квартала 2021 г., когда финансовое присутствие компании составляло $9,8 млрд.

Уход из России Citigroup обойдется примерно в $170 млн в течение ближайших полутора лет, ожидают в компании. Основные затраты уйдут на реструктуризацию, закрытие контрактов с поставщиками и прочие выплаты.

Американская глобальная финансовая корпорация Citigroup (ей принадлежит Ситибанк) заявляла о желании продать свой розничный бизнес в России еще в апреле 2021 г. Летом 2021 г. Ситибанком интересовались также Альфа-банк и «Тинькофф», писал РБК. В марте Ситибанк принял решение о расширении периметра продажи бизнеса: помимо розничного бизнеса к продаже прибавили бизнес департамента коммерческого банка, а также заявили о сокращении операций и присутствия в стране, в частности остановили привлечение новых клиентов. В начале июня стало известно, что Citigroup ведет переговоры о продаже части своего бизнеса в России с несколькими российскими компаниями, в том числе с Экспобанком и страховой компанией «Ресо-гарантия», писала Financial Times.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных