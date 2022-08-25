Citigroup объявила о поэтапном сворачивании розничного бизнеса в России
Citigroup приняла решение свернуть свой розничный бизнес, а также бизнес по работе с малым и средним предпринимательством (МСП) в России, сообщила пресс-служба компании. Компания в ходе этого процесса постарается продать некоторые портфели розничного бизнеса.
Процесс сворачивания бизнеса начнется в III квартале 2022 г. Он затронет порядка 2300 сотрудников из 15 отделений, в том числе филиалы компаний, а также такие розничные услуги, как потребительские кредиты, кредитные карты, вклады, брокерские и депозитарные услуги для физлиц. Процесс пройдет в соответствии с требованиями регуляторов и обязательствами перед клиентами, партнерами и сотрудниками.
«Очевидно, что из-за осложняющих процесс факторов решение о сворачивании российского розничного бизнеса и бизнеса по работе с малыми и средними предприятиями является самым разумным. В ходе процесса мы будем поддерживать наших сотрудников, клиентов и партнеров, которых затронет данное решение», – заявила глава подразделения «Активы, подлежащие продаже, и непрофильные активы» в Citigroup Тити Коул.
Финансовое присутствие Citigroup в России оценивалось на конец II квартала в $8,4 млрд, однако эта цифра меньше показателей конца II квартала 2021 г., когда финансовое присутствие компании составляло $9,8 млрд.
Уход из России Citigroup обойдется примерно в $170 млн в течение ближайших полутора лет, ожидают в компании. Основные затраты уйдут на реструктуризацию, закрытие контрактов с поставщиками и прочие выплаты.
Американская глобальная финансовая корпорация Citigroup (ей принадлежит Ситибанк) заявляла о желании продать свой розничный бизнес в России еще в апреле 2021 г. Летом 2021 г. Ситибанком интересовались также Альфа-банк и «Тинькофф», писал РБК. В марте Ситибанк принял решение о расширении периметра продажи бизнеса: помимо розничного бизнеса к продаже прибавили бизнес департамента коммерческого банка, а также заявили о сокращении операций и присутствия в стране, в частности остановили привлечение новых клиентов. В начале июня стало известно, что Citigroup ведет переговоры о продаже части своего бизнеса в России с несколькими российскими компаниями, в том числе с Экспобанком и страховой компанией «Ресо-гарантия», писала Financial Times.
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