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Ситибанк перестанет обслуживать розничных клиентов в России

Ведомости

Американская Citigroup выйдет из розничного бизнеса в 13 странах, включая Россию, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе российского «Ситибанка».

«Сегодня CEO Citi Джейн Фрейзер объявила об изменении стратегии глобального розничного бизнеса Citi, что позволит компании увеличить целевые инвестиции в те бизнес направления, в которых конкурентные преимущества и возможности компании наиболее масштабны, для обеспечения наибольшей прибыльности. В результате, в регионах Азии и EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка), Citi сфокусирует розничный бизнес в четырех глобальных центрах по управлению частным капиталом — в Сингапуре, Гонконге, Лондоне и ОАЭ — и будет выходить из розничного бизнеса в 13 странах этих регионов, включая Россию», — заявили в кредитной организации.

В банке отметили, что процесс выхода из розничного бизнеса в России может затянуться на несколько лет. В связи с этим «Ситибанк» пока продолжит обслуживать розничных клиентов в обычном режиме в своих офисах и отделениях.

Решение Citigroup о продаже розничного бизнеса в России было принято в рамках пересмотра стратегического позиционирования компании, пояснили в пресс-службе. Отмечается, что данный шаг «соответствуют усилиям Citi в области упрощения компании».

Институциональный бизнес группы продолжит работать во всех странах, где он представлен на сегодняшний день. Так, Citigroup будет и дальше обслуживать корпоративных клиентов в России. Что касается глобального розничного бизнеса, планируется, что он будет состоять из двух больших подразделений в США, Мексике и других глобальных центрах, где сосредоточено порядка 100 млн клиентов.

Ситибанк работает в России с 1993 г., а его розничное направление — с 2002 г. На сегодняшний день кредитная организация занимает 17-е место по размеру активов в банковском секторе страны.

Ранее по теме: Ситибанк закроет около трети отделений в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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