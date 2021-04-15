Ситибанк перестанет обслуживать розничных клиентов в России
Американская Citigroup выйдет из розничного бизнеса в 13 странах, включая Россию, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе российского «Ситибанка».
«Сегодня CEO Citi Джейн Фрейзер объявила об изменении стратегии глобального розничного бизнеса Citi, что позволит компании увеличить целевые инвестиции в те бизнес направления, в которых конкурентные преимущества и возможности компании наиболее масштабны, для обеспечения наибольшей прибыльности. В результате, в регионах Азии и EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка), Citi сфокусирует розничный бизнес в четырех глобальных центрах по управлению частным капиталом — в Сингапуре, Гонконге, Лондоне и ОАЭ — и будет выходить из розничного бизнеса в 13 странах этих регионов, включая Россию», — заявили в кредитной организации.
В банке отметили, что процесс выхода из розничного бизнеса в России может затянуться на несколько лет. В связи с этим «Ситибанк» пока продолжит обслуживать розничных клиентов в обычном режиме в своих офисах и отделениях.
Решение Citigroup о продаже розничного бизнеса в России было принято в рамках пересмотра стратегического позиционирования компании, пояснили в пресс-службе. Отмечается, что данный шаг «соответствуют усилиям Citi в области упрощения компании».
Институциональный бизнес группы продолжит работать во всех странах, где он представлен на сегодняшний день. Так, Citigroup будет и дальше обслуживать корпоративных клиентов в России. Что касается глобального розничного бизнеса, планируется, что он будет состоять из двух больших подразделений в США, Мексике и других глобальных центрах, где сосредоточено порядка 100 млн клиентов.
Ситибанк работает в России с 1993 г., а его розничное направление — с 2002 г. На сегодняшний день кредитная организация занимает 17-е место по размеру активов в банковском секторе страны.