Ситибанк перестанет обслуживать розничных клиентов в России

«Сегодня CEO Citi Джейн Фрейзер объявила об изменении стратегии глобального розничного бизнеса Citi, что позволит компании увеличить целевые инвестиции в те бизнес направления, в которых конкурентные преимущества и возможности компании наиболее масштабны, для обеспечения наибольшей прибыльности. В результате, в регионах Азии и EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка), Citi сфокусирует розничный бизнес в четырех глобальных центрах по управлению частным капиталом — в Сингапуре, Гонконге, Лондоне и ОАЭ — и будет выходить из розничного бизнеса в 13 странах этих регионов, включая Россию», — заявили в кредитной организации.