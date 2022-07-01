Citigroup ведет переговоры о продаже российского бизнеса
Американская глобальная финансовая корпорация Citigroup (ей принадлежит Ситибанк) ведет переговоры о продаже своего бизнеса в России с несколькими российскими компаниями, в том числе с Экспобанком и страховой компанией «Ресо-гарантия», сообщила Financial Times со ссылкой на несколько источников, знакомых с ходом переговоров.
Покупкой Ситибанка также интересовался Росбанк, пишет издание. Но сделка находится под вопросом из-за введенных Великобританией санкций в адрес нового владельца Росбанка Владимира Потанина. При этом сам Потанин в интервью «Интерфаксу» в мае говорил, что не заинтересован в дальнейших приобретениях в банковской сфере.
Ранее исполнительный директор Citi Джейн Фрейзер заявляла, что Citigroup может сохранить российскую банковскую лицензию и небольшую часть бизнеса в России, даже несмотря на то, что ищет покупателя на свой розничный и корпоративный бизнес, писала FT.
В апреле 2022 г. российская «дочка» американского Citibank объявила о продаже своего розничного бизнеса. Среди потенциальных покупателей называли ВТБ, предложение изучал «МТС банк», писали «Ведомости». Но 16 июня глава ВТБ Александр Костин заявил, что банк не интересуется покупкой розничного подразделения Ситибанка в России.
В конце мая стало известно, что Экспобанк ведет переговоры о покупке российского розничного бизнеса Ситибанка, писал Frank Media. На тот момент соглашение о продаже подписано не было, но сделка могла существенно укрепить розничный бизнес Экспобанка.
Летом 2021 г. Ситибанком интересовались также Альфа-банк и «Тинькофф», писал РБК.
В начале мая Financial Times рассказывала о подготовке иностранных банков к потере $10 млрд в случае ухода из России. В том числе говорилось, что Citigroup может потерять $3 млрд, банк зарезервировал под убытки $1 млрд.
Западные банки стали сворачивать работу в России после начала военной операции на Украине, которая привела к введению массированных западных санкций. К концу марта об уходе из страны сообщили Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Deutsche Bank, Commerzbank и Credit Agricole. Французский BNP Paribas предупредил, что прекратит обрабатывать операции клиентов в России.