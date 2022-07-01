Citigroup ведет переговоры о продаже российского бизнеса

Покупкой Ситибанка также интересовался Росбанк, пишет издание. Но сделка находится под вопросом из-за введенных Великобританией санкций в адрес нового владельца Росбанка Владимира Потанина. При этом сам Потанин в интервью «Интерфаксу» в мае говорил, что не заинтересован в дальнейших приобретениях в банковской сфере.