ВТБ интересуется покупкой розничного бизнеса Citibank

Citibank, по данным ренкинга «Интерфакса», занимает 17-е место в российской банковской системе по размеру активов (713 млрд руб.) и 21-е — по размеру средств граждан (162 млрд).



Citibank разослал большинству российских банков из топ-30 предложения о приобретении его розничного бизнеса целиком, писал «Коммерсантъ». Банк выставил на продажу одним лотом 250 000 кредиток, кредитный портфель, обязательства перед физлицами на 160 млрд руб., часть сети и сотрудников. Процедура передачи бизнеса может быть проведена с выделением на один день «Ситибанк специальный» по аналогии с тем, как это происходило в случае с банками, попавшими под санацию: активы банка «ФК Открытие» выделяли в созданный на один день «Открытие специальный» и передали в «Траст». Такая процедура слишком сложная и трудозатратная с юридической точки зрения, в отличие от привычной уже для рынка передачи розничного портфеля, говорили «Ведомостям» два собеседника в крупных розничных банках. По словам одного из них, именно юридическая конструкция может являться основным препятствием для принятия решения о покупке бизнеса.