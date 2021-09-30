ВТБ интересуется покупкой розничного бизнеса Citibank

ВТБ интересуется покупкой розничного бизнеса CitibankРазмер розницы Citi составляет 1,3% от розницы ВТБ
ВТБ заинтересовался розничным бизнесом российской «дочки» американского Citibank: в конце августа ВТБ направил банку необязывающее соглашение, рассказал журналистам член правления госбанка Дмитрий Пьянов. Он добавил, что ВТБ пока не получал официального ответа от Citibank.
«В соревновании за активы победит банк, который будет уверен в наименьших потерях от сделки», — отметил Пьянов. Оценка оттока клиентов Citibank у ВТБ консервативная, сказал топ-менеджер ВТБ. Но у банка есть понимание, что это особый клиент, который из другого банка может уйти.
По данным собеседника «Ведомостей» в розничном банке, предложение Citibanka изучает «МТС банк». Представитель банка на запрос «Ведомостей» не ответил.
В середине апреля 2021 г. финансовая корпорация Citigroup объявила, что выйдет из розничного бизнеса в России и еще 12 странах. Группа решила сфокусировать свой розничный бизнес в четырех центрах управления частным капиталом — Сингапуре, Гонконге, ОАЭ и Лондоне, говорится в финансовом отчете группы за I квартал 2021 г. В России Citi продолжит обслуживать корпоративных клиентов.
Citibank развивал розницу в России с 2002 г., сейчас он обслуживает около 500 000 физлиц и 3000 корпоративных клиентов, следует из его отчетности по МСФО за 2020 г. Банк не выдает ипотеку и автокредиты. Портфель кредитов физлицам на конец 2020 г. составлял 45 млрд руб. после вычета резервов, на кредитные карты приходится 19,5 млрд руб., кредиты наличными — 25 млрд руб. Для сравнения, розничный портфель ВТБ после вычета резервов превышает 3,7 трлн руб., следует из отчетности банка по МСФО за полгода.
У Citibank хорошее качество розничного портфеля – доля кредитных карт 2 и 3 стадии (с просрочкой от 30 дней и полностью обесцененные) составляет 3,6% (741 млн руб.) от портфеля до вычета резервов. Просроченные кредитки покрыты резервом на 75%. Доля кредитов наличными 2 и 3 стадии составляет 4,8% (1,28 млрд) портфеля. Они зарезервированы на 76,3%. У ВТБ доля кредитов 2 и 3 стадии составляет 10,3% (415 млрд руб.) розничного портфеля до резервов, следует из отчетности банка по МСФО за январь-июнь.
Представитель Citibank заявил «Ведомостям», что там не могут комментировать детали, связанные с процессом продажи розничного бизнеса из-за конфиденциальности информации. Совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский говорил журналистам в начале сентября, что за розничный бизнес Citibank будет большая конкуренция. Он не стал комментировать заинтересованность Совкомбанка в приобретении бизнеса Citi.
Citibank, по данным ренкинга «Интерфакса», занимает 17-е место в российской банковской системе по размеру активов (713 млрд руб.) и 21-е — по размеру средств граждан (162 млрд).
Citibank разослал большинству российских банков из топ-30 предложения о приобретении его розничного бизнеса целиком, писал «Коммерсантъ». Банк выставил на продажу одним лотом 250 000 кредиток, кредитный портфель, обязательства перед физлицами на 160 млрд руб., часть сети и сотрудников. Процедура передачи бизнеса может быть проведена с выделением на один день «Ситибанк специальный» по аналогии с тем, как это происходило в случае с банками, попавшими под санацию: активы банка «ФК Открытие» выделяли в созданный на один день «Открытие специальный» и передали в «Траст». Такая процедура слишком сложная и трудозатратная с юридической точки зрения, в отличие от привычной уже для рынка передачи розничного портфеля, говорили «Ведомостям» два собеседника в крупных розничных банках. По словам одного из них, именно юридическая конструкция может являться основным препятствием для принятия решения о покупке бизнеса.
Официально известно еще о двух банках, интересующихся розницей Citibank, — Альфа-банк и «Тинькофф». О своем интересе в июне сообщали РБК председатели правления банков Владимир Верхошинский и Станислав Близнюк. Верхошинский заявил «Ведомостям», что банк участвует в процессе, отказавшись комментировать детали. «Мы как смотрели на это прагматично, так и смотрим», – сказал он. Верхошинский отметил, что в современном банковском бизнесе значение сделок M&A (сделки слияния и поглощения) все меньше и меньше: клиенты перекочевывают из средних банков в хорошие и лучшие достаточно быстро. M&A, по его словам, интересны, когда комплиментарны для бизнеса, есть синергия и хорошая цена, но сейчас это гораздо меньший источник роста. В «Тинькофф банке» не ответили на запрос «Ведомостей». По словам собеседника, близкого к банку, он вышел из процесса по причине того, что продается весь бизнес Citi, включая сотрудников и отделения.