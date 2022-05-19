Потанин назвал примерную стоимость приобретенной им доли в TCS Group

«Назвать сотни миллионов долларов копейками у меня язык не поворачивается. Для меня это большие деньги», — подчеркнул он. По словам Потанина, они с Тиньковым не обсуждали сумму сделки. «Я исходил из того, что он продает за ту цену, которая его по каким-то причинам устраивает», — рассказал Потанин. По его словам, Тинькова больше интересовали вопросы сохранения бизнеса, команды и вообще будущего банка. «Основатель обсуждал со мной скорее свое наследие, чем какие-либо другие вопросы. Мне показалось, что для него важнее было, чтобы банк попал в хорошие руки. Он оценивал это по своим критериям, и диалог был в основном об этом», — уточнил бизнесмен.