Совместная история «Тинькофф банка» с его основателем заканчивается

Совместная история «Тинькофф банка» с его основателем заканчиваетсяДолю Олега Тинькова в головной компании приобретает «Интеррос», а сам банк готовит ребрендинг
«Консенсус в нашей индустрии – это лучший цифровой банк в мире и основанный в России. Сейчас пришло время уйти на пенсию и заниматься здоровьем и семьей» – так прокомментировал Олег Тиньков продажу «Интерросу» Владимира Потанина своих 35% акций в TCS Group, которая владеет «Тинькофф банком», «Тинькофф страхованием» и другими активами. Тиньков основал нынешний «Тинькофф банк» 15 лет назад, когда никто не верил в живучесть модели полностью цифрового банка без офисов. Теперь история как самого бренда, так и его связи с Тиньковым подходит к концу: помимо смены акционера к концу года группа «Тинькофф» проведет ребрендинг и откажется от своего названия.
Сделку по покупке «Интерросом», который буквально две недели назад купил Росбанк, уже согласовал ЦБ. Ее условия стороны не разглашают. Комментируя сделку, Потанин заявил, что «Интеррос» как долгосрочный финансовый инвестор заинтересован в том, чтобы группа «Тинькофф» и впредь занимала лидирующие позиции на банковском рынке России (его слова «Интеррос» приводит в своем Telegram-канале).