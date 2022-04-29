Газета
Финансы Эксклюзивно по подписке

Совместная история «Тинькофф банка» с его основателем заканчивается

Долю Олега Тинькова в головной компании приобретает «Интеррос», а сам банк готовит ребрендинг
Екатерина Литова Наталья Заруцкая
В первую очередь Владимира Потанина заинтересовала возможность купить интересный актив по привлекательной цене / Александр Щербак / ТАСС

«Консенсус в нашей индустрии – это лучший цифровой банк в мире и основанный в России. Сейчас пришло время уйти на пенсию и заниматься здоровьем и семьей» – так прокомментировал Олег Тиньков продажу «Интерросу» Владимира Потанина своих 35% акций в TCS Group, которая владеет «Тинькофф банком», «Тинькофф страхованием» и другими активами. Тиньков основал нынешний «Тинькофф банк» 15 лет назад, когда никто не верил в живучесть модели полностью цифрового банка без офисов. Теперь история как самого бренда, так и его связи с Тиньковым подходит к концу: помимо смены акционера к концу года группа «Тинькофф» проведет ребрендинг и откажется от своего названия.

Сделку по покупке «Интерросом», который буквально две недели назад купил Росбанк, уже согласовал ЦБ. Ее условия стороны не разглашают. Комментируя сделку, Потанин заявил, что «Интеррос» как долгосрочный финансовый инвестор заинтересован в том, чтобы группа «Тинькофф» и впредь занимала лидирующие позиции на банковском рынке России (его слова «Интеррос» приводит в своем Telegram-канале).

Вы видите 8% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных