Совместная история «Тинькофф банка» с его основателем заканчивается

«Консенсус в нашей индустрии – это лучший цифровой банк в мире и основанный в России. Сейчас пришло время уйти на пенсию и заниматься здоровьем и семьей» – так прокомментировал Олег Тиньков продажу «Интерросу» Владимира Потанина своих 35% акций в TCS Group, которая владеет «Тинькофф банком», «Тинькофф страхованием» и другими активами. Тиньков основал нынешний «Тинькофф банк» 15 лет назад, когда никто не верил в живучесть модели полностью цифрового банка без офисов. Теперь история как самого бренда, так и его связи с Тиньковым подходит к концу: помимо смены акционера к концу года группа «Тинькофф» проведет ребрендинг и откажется от своего названия.