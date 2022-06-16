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Финансы

Глава ВТБ предложил ограничить работу иностранных банков в России

Ведомости

Работу иностранных банков в России стоит ограничить, заявил глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). 

«Мы как санкционный банк несанкционные банки покупать не будем. Это было бы неправильно, потому что банк сразу пойдет под санкции, но то, что я бы ограничил деятельность сегодня иностранных банков в России, — это я могу сказать, потому что по отношению к нам поступают несправедливо, в том числе по отношению к нашему германскому банку», — отметил Костин (цитата по ТАСС). По его словам, ВТБ не интересуется покупкой розничного подразделения Ситибанка в России.

После начала военной операции на Украине ВТБ попал под санкции США. Группу внесли в SDN-лист (Specially Designated Nationals and Blocked Persons). Это означает, что активы банка в американской юрисдикции заблокированы, долларовые транзакции и любые другие операции с местными резидентами запрещены. Кроме того, ВТБ отключили от международной межбанковской системы SWIFT. 

В начале апреля ВТБ потерял контроль над своей европейской дочерней компанией VTB Bank Europe SE, которая базируется во Франкфурте-на-Майне. Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) запретило VTB Bank Europe SE следовать указаниям материнской компании, также ВТБ потерял право распоряжаться его финансовыми активами и другими ресурсами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных