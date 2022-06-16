Глава ВТБ предложил ограничить работу иностранных банков в России
«Мы как санкционный банк несанкционные банки покупать не будем. Это было бы неправильно, потому что банк сразу пойдет под санкции, но то, что я бы ограничил деятельность сегодня иностранных банков в России, — это я могу сказать, потому что по отношению к нам поступают несправедливо, в том числе по отношению к нашему германскому банку», — отметил Костин (цитата по ТАСС). По его словам, ВТБ не интересуется покупкой розничного подразделения Ситибанка в России.
После начала военной операции на Украине ВТБ попал под санкции США. Группу внесли в SDN-лист (Specially Designated Nationals and Blocked Persons). Это означает, что активы банка в американской юрисдикции заблокированы, долларовые транзакции и любые другие операции с местными резидентами запрещены. Кроме того, ВТБ отключили от международной межбанковской системы SWIFT.
В начале апреля ВТБ потерял контроль над своей европейской дочерней компанией VTB Bank Europe SE, которая базируется во Франкфурте-на-Майне. Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) запретило VTB Bank Europe SE следовать указаниям материнской компании, также ВТБ потерял право распоряжаться его финансовыми активами и другими ресурсами.