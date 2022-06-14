ВТБ снизит ставки по ипотечным кредитам с 20 июня
Банк ВТБ с 20 июня снизит на 0,4 п. п. базовую ставку по ипотечным кредитам, сообщили в кредитной организации.
Ставка по жилищным кредитам будет начинаться с 10,5% годовых как для новостроек, так и для вторичного рынка, она будет распространяться и на строительство индивидуального жилья. При обретении парковочных мест и кладовок кредит будет доступен по ставке от 10,9%.
«Минимальная ставка будет доступна с учетом дисконта 0,3 п. п. для клиентов, которые в ходе сделки используют сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации либо получают зарплату на карту ВТБ», – говорится в сообщении банка.
Те, кто получил одобрение ипотечного кредита по более высокой ставке, смогут переоформить его, уточнили в ВТБ.
По словам заместителя президента-председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова, стабилизация экономической ситуации позволила привести ключевую ставку к показателю середины февраля, а ставки по кредитам – до уровня начала года. «Изменения коснутся как потребительских и автокредитов, так и ипотеки. Жилищные кредиты будут доступны нашим клиентам по ставке 10,5% с 20 июня. Надеемся, что это повлияет на отложенный спрос на ипотеку, который стагнировал в апреле из-за экстремально высоких ставок», – отметил Печатников.
Также в банке сообщили, что по итогам пяти месяцев этого года ВТБ выдал свыше 82 000 жилищных кредитов более чем на 355 млрд руб.
10 июня совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 150 б. п. до 9,5%. Это шестое подряд снижение ключевой ставки после того, как 28 февраля Центробанк повысил ее с 9,5 до 20%. С 8 апреля ставка начала снижаться на фоне замедления инфляции и стабилизации экономики.