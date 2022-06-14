ВТБ снизит ставки по ипотечным кредитам с 20 июня

По словам заместителя президента-председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова, стабилизация экономической ситуации позволила привести ключевую ставку к показателю середины февраля, а ставки по кредитам – до уровня начала года. «Изменения коснутся как потребительских и автокредитов, так и ипотеки. Жилищные кредиты будут доступны нашим клиентам по ставке 10,5% с 20 июня. Надеемся, что это повлияет на отложенный спрос на ипотеку, который стагнировал в апреле из-за экстремально высоких ставок», – отметил Печатников.