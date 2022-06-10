Банк России снизил ключевую ставку до 9,5%

Один из главных факторов снижения ключевой ставки – необходимость рыночного кредитования как в потребительском, так и в корпоративном секторе. По последним данным ЦБ, в апреле корпоративный кредитный портфель банков практически не изменился. В ряде крупных банков эффективные ставки ставки по необеспеченным потребительским кредитам для граждан могут достигать 40%, писали «Ведомости». По рыночным ипотечным программам ставки начинаются от 11%, но зачастую минимальные ставки доступны зарплатным клиентам, при покупке страховок и оформлении сделки онлайн, в иных случаях стоимость кредита у некоторых игроков составляет 16–18%. По автокредитам ставки достигают почти 30% годовых. По данным исследовательской компании Frank RG, в мае кредитование граждан начало постепенно восстанавливаться после сильного спада в апреле – банки выдали 373,2 млрд руб. кредитов (+17%), но в годовом выражении размер выданных кредитов просел на 67%. Такие объемы были характерны для первой половины 2016 г., когда кредитование медленно восстанавливалось после кризиса.