Ситибанк закрывает отделения в Москве и Санкт-Петербурге
Ситибанк закрывает отделения на московском Арбате и Невском проспекте в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба.
«Информируем вас о планируемом закрытии отделения “Арбат”, включая обслуживание в банкоматах, 15 декабря 2023 г.», – говорится в сообщении. Тогда же будут закрыты отделения в Санкт-Петербурге.
В начале сентября кредитная организация объявила о закрытии своей банкоматной сети до конца 2023 г. В банке напомнили, что клиенты по-прежнему могут совершать операции через сайт и приложение «Ситибанк мобайл».
Летом 2022 г. Citigroup объявила о намерении полностью прекратить обслуживание розничных и корпоративных клиентов из сегмента малого и среднего бизнеса в России. Группа также не исключила продажу кредитных портфелей. Сообщалось, что он затронет около 2300 сотрудников из 15 отделений, в том числе филиалы компаний, а также такие розничные услуги, как потребительские кредиты, кредитные карты, вклады, брокерские и депозитарные услуги для физлиц. Процесс пройдет в соответствии с требованиями регуляторов и обязательствами перед клиентами, партнерами и сотрудниками.
При этом о планах свернуть розничный бизнес в России и еще в 13 странах Citigroup сообщала еще в апреле 2021 г. После начала боевых действий на Украине Citigroup, как и многие иностранные банки, сообщила о вероятном уходе из России и закрытии не только розничного направления, но и бизнеса департамента коммерческого банка.