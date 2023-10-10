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Ситибанк закрывает отделения в Москве и Санкт-Петербурге

Ведомости

Ситибанк закрывает отделения на московском Арбате и Невском проспекте в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба.

«Информируем вас о планируемом закрытии отделения “Арбат”, включая обслуживание в банкоматах, 15 декабря 2023 г.», – говорится в сообщении. Тогда же будут закрыты отделения в Санкт-Петербурге.

В начале сентября кредитная организация объявила о закрытии своей банкоматной сети до конца 2023 г. В банке напомнили, что клиенты по-прежнему могут совершать операции через сайт и приложение «Ситибанк мобайл».

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Летом 2022 г. Citigroup объявила о намерении полностью прекратить обслуживание розничных и корпоративных клиентов из сегмента малого и среднего бизнеса в России. Группа также не исключила продажу кредитных портфелей. Сообщалось, что он затронет около 2300 сотрудников из 15 отделений, в том числе филиалы компаний, а также такие розничные услуги, как потребительские кредиты, кредитные карты, вклады, брокерские и депозитарные услуги для физлиц. Процесс пройдет в соответствии с требованиями регуляторов и обязательствами перед клиентами, партнерами и сотрудниками.

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При этом о планах свернуть розничный бизнес в России и еще в 13 странах Citigroup сообщала еще в апреле 2021 г. После начала боевых действий на Украине Citigroup, как и многие иностранные банки, сообщила о вероятном уходе из России и закрытии не только розничного направления, но и бизнеса департамента коммерческого банка.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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