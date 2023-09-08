Ситибанк объявил о закрытии Уральского и Приволжского филиалов

«АО КБ “Ситибанк” в полном объеме продолжит нести ответственность по всем обязательствам перед кредиторами и клиентами закрываемых Уральского и Приволжского филиалов. Клиентам останутся доступны удаленные каналы обслуживания <...>. Изменение реквизитов не влечет за собой каких-либо изменений прав и обязанностей АО КБ «Ситибанк» по отношению к своим клиентам. Ваши средства будут доступны Вам в полном объеме по новым реквизитам», — предупредила кредитная организация.