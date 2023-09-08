Ситибанк объявил о закрытии Уральского и Приволжского филиалов
Ситибанк заявил о закрытии Уральского и Приволжского филиалов вместе с обслуживанием в банкоматах. Об этом сообщила пресс-служба банка.
После закрытия филиалов по всем счетам клиентов, открытым в Уральском и Приволжском отделениях, заменят реквизиты. Новые счета появятся и у кредитных карт. Все изменения отобразятся в личном кабинете на сайте и в приложении банка.
Банк отменит почти все постоянные переводы, кроме списаний страховых премий по программам «Сити Защита от несчастного случая», «Формула защиты» и «Сити-Копилка».
«АО КБ “Ситибанк” в полном объеме продолжит нести ответственность по всем обязательствам перед кредиторами и клиентами закрываемых Уральского и Приволжского филиалов. Клиентам останутся доступны удаленные каналы обслуживания <...>. Изменение реквизитов не влечет за собой каких-либо изменений прав и обязанностей АО КБ «Ситибанк» по отношению к своим клиентам. Ваши средства будут доступны Вам в полном объеме по новым реквизитам», — предупредила кредитная организация.
Ситибанк планирует демонтировать свою сеть банкоматов по всей стране, сообщила пресс-служба кредитной организации 4 сентября. Это решение, как и закрытие филиалов, связано с объявлением компании Citigroup о полном прекращении обслуживания розничных и корпоративных клиентов в России.