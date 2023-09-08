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Ситибанк объявил о закрытии Уральского и Приволжского филиалов

Ведомости

Ситибанк заявил о закрытии Уральского и Приволжского филиалов вместе с обслуживанием в банкоматах. Об этом сообщила пресс-служба банка.

После закрытия филиалов по всем счетам клиентов, открытым в Уральском и Приволжском отделениях, заменят реквизиты. Новые счета появятся и у кредитных карт. Все изменения отобразятся в личном кабинете на сайте и в приложении банка.

Банк отменит почти все постоянные переводы, кроме списаний страховых премий по программам «Сити Защита от несчастного случая», «Формула защиты» и «Сити-Копилка».

«АО КБ “Ситибанк” в полном объеме продолжит нести ответственность по всем обязательствам перед кредиторами и клиентами закрываемых Уральского и Приволжского филиалов. Клиентам останутся доступны удаленные каналы обслуживания <...>. Изменение реквизитов не влечет за собой каких-либо изменений прав и обязанностей АО КБ «Ситибанк» по отношению к своим клиентам. Ваши средства будут доступны Вам в полном объеме по новым реквизитам», — предупредила кредитная организация.

Ранее по теме: Ситибанк объявил о планах демонтировать банкоматы в России до конца года

Ситибанк планирует демонтировать свою сеть банкоматов по всей стране, сообщила пресс-служба кредитной организации 4 сентября. Это решение, как и закрытие филиалов, связано с объявлением компании Citigroup о полном прекращении обслуживания розничных и корпоративных клиентов в России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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