Стала известна суть претензий Совкомбанка к Citibank в российском суде

После того как Совкомбанк попал в феврале 2022 г. под блокирующие санкции США, Citibank заморозил средства партнера в рамках страхового соглашения, пояснил представитель российского банка на заседании. В рамках этого договора Совкомбанк и Citibank заключали отдельные сделки – свопы и деривативы. Своп – это соглашение о временном обмене активами или обязательствами, а дериватив – договор между сторонами о покупке или продаже актива в определенное время.