Стала известна суть претензий Совкомбанка к Citibank в российском суде

Стала известна суть претензий Совкомбанка к Citibank в российском судеУ американского банка образовался долг на $24 млн по страховому соглашению
Претензии Совкомбанка к нью-йоркскому Citibank и российскому Ситибанку в Арбитражном суде Москвы на $24 млн касаются задолженности Citibank по страхованию рисков Совкомбанка при выдаче синдицированных кредитов иностранным заемщикам. Об этом стало известно в ходе судебного заседания 31 августа. До сих пор раскрывалась только сумма требований Совкомбанка.
После того как Совкомбанк попал в феврале 2022 г. под блокирующие санкции США, Citibank заморозил средства партнера в рамках страхового соглашения, пояснил представитель российского банка на заседании. В рамках этого договора Совкомбанк и Citibank заключали отдельные сделки – свопы и деривативы. Своп – это соглашение о временном обмене активами или обязательствами, а дериватив – договор между сторонами о покупке или продаже актива в определенное время.