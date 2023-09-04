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Стала известна суть претензий Совкомбанка к Citibank в российском суде

У американского банка образовался долг на $24 млн по страховому соглашению
Артем Кульша
Максим Стулов / Ведомости

Претензии Совкомбанка к нью-йоркскому Citibank и российскому Ситибанку в Арбитражном суде Москвы на $24 млн касаются задолженности Citibank по страхованию рисков Совкомбанка при выдаче синдицированных кредитов иностранным заемщикам. Об этом стало известно в ходе судебного заседания 31 августа. До сих пор раскрывалась только сумма требований Совкомбанка.

После того как Совкомбанк попал в феврале 2022 г. под блокирующие санкции США, Citibank заморозил средства партнера в рамках страхового соглашения, пояснил представитель российского банка на заседании. В рамках этого договора Совкомбанк и Citibank заключали отдельные сделки – свопы и деривативы. Своп – это соглашение о временном обмене активами или обязательствами, а дериватив – договор между сторонами о покупке или продаже актива в определенное время.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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