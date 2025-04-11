Россиянам стали чаще выдавать лицензии на разморозку активов в Clearstream

Агентство обращает внимание, что прежде было известно только об одном случае получения лицензии на разморозку в этом депозитарии, в то время как в бельгийском Euroclear активы граждан РФ чаще подвергались разморозке. Глава брокера Mind Money Юлия Хандошко прокомментировала, что имеется в виду только разблокировка и возможность вывода средств – купонов и погашений по облигациям, дивидендов по акциям. По ее словам, вывод ценных бумаг оттуда пока не удавался.