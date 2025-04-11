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Россиянам стали чаще выдавать лицензии на разморозку активов в Clearstream

Ведомости

Участились случаи выдачи минфином Люксембурга индивидуальных лицензий на разблокировку активов россиян в депозитарии Clearstream. Об этом пишет РБК со ссылкой на юристов и участников рынка.

Агентство обращает внимание, что прежде было известно только об одном случае получения лицензии на разморозку в этом депозитарии, в то время как в бельгийском Euroclear активы граждан РФ чаще подвергались разморозке. Глава брокера Mind Money Юлия Хандошко прокомментировала, что имеется в виду только разблокировка и возможность вывода средств – купонов и погашений по облигациям, дивидендов по акциям. По ее словам, вывод ценных бумаг оттуда пока не удавался.

По словам руководителя направления разблокировки активов BGP Litigation Ирины Ротачковой, сейчас есть возможность получить разрешение на разморозку и средств, и самих «тел» ценных бумаг. Она указывает на отсутствие ограничений, касающихся вида на жительство (ВНЖ) или паспорта инвестора. По словам Ротачковой, разблокировка возможна в том числе и для лиц без иностранного ВНЖ. Ключевым условием является наличие брокерского счета в Евросоюзе или Швейцарии.

5 февраля Frank Media обратило внимание на упрощение Минфином России процедуры разблокировки активов российским инвесторам – об этом свидетельствует выписка из протокола заседания подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций от 29 декабря 2022 г. Отмечалось, что подкомиссия разрешила резидентам, в том числе профессиональным участникам рынка ценных бумаг, занимающимся депозитарной деятельностью, совершать сделки с иностранными лицами, совершающими недружественные действия против российских юридических и физлиц, если в результате таких сделок иностранные ценные бумаги будут списаны со счета Национального расчетного депозитария, открытого ему в иностранном депозитарии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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