Россиянам стали чаще выдавать лицензии на разморозку активов в Clearstream
Агентство обращает внимание, что прежде было известно только об одном случае получения лицензии на разморозку в этом депозитарии, в то время как в бельгийском Euroclear активы граждан РФ чаще подвергались разморозке. Глава брокера Mind Money Юлия Хандошко прокомментировала, что имеется в виду только разблокировка и возможность вывода средств – купонов и погашений по облигациям, дивидендов по акциям. По ее словам, вывод ценных бумаг оттуда пока не удавался.
По словам руководителя направления разблокировки активов BGP Litigation Ирины Ротачковой, сейчас есть возможность получить разрешение на разморозку и средств, и самих «тел» ценных бумаг. Она указывает на отсутствие ограничений, касающихся вида на жительство (ВНЖ) или паспорта инвестора. По словам Ротачковой, разблокировка возможна в том числе и для лиц без иностранного ВНЖ. Ключевым условием является наличие брокерского счета в Евросоюзе или Швейцарии.
5 февраля Frank Media обратило внимание на упрощение Минфином России процедуры разблокировки активов российским инвесторам – об этом свидетельствует выписка из протокола заседания подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций от 29 декабря 2022 г. Отмечалось, что подкомиссия разрешила резидентам, в том числе профессиональным участникам рынка ценных бумаг, занимающимся депозитарной деятельностью, совершать сделки с иностранными лицами, совершающими недружественные действия против российских юридических и физлиц, если в результате таких сделок иностранные ценные бумаги будут списаны со счета Национального расчетного депозитария, открытого ему в иностранном депозитарии.