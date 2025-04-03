Зарубежные инвесторы получат компенсацию за распределенные в России активы

Зарубежные инвесторы получат компенсацию за распределенные в России активыЭксперты говорят о фактическом обмене замороженными активами между Euroclear и НРД
Бельгийский депозитарий Euroclear из средств на заблокированном счете НРД компенсирует своим клиентам потери, возникшие из-за контрсанкционных механизмов и судебных процессов в России. Казначейство Бельгии выдало Euroclear разрешение на разморозку части денежных средств, уведомил он своих клиентов 1 апреля. «Ведомости» ознакомились с письмом. Размер разблокированных сумм в нем не приводится.
Компенсацию из средств, принадлежащих российским инвесторам, получат клиенты бельгийского депозитария, которые понесли убытки из-за судебных решений в России и указа президента № 198 от 19 марта 2024 г., следует из письма. По этому указу, если доходы по ценным бумагам (дивиденды, купоны, погашения) российских инвесторов зачислены на специальный счет «С» иностранного номинального держателя до 19 марта прошлого года, их владелец-резидент вправе получить причитающиеся ему деньги за счет средств со спецсчета зарубежного «номинала». Условие – после 1 марта 2022 г. в цепочке владения бумагами не должно быть недружественных иностранцев.