Зарубежные инвесторы получат компенсацию за распределенные в России активы

Компенсацию из средств, принадлежащих российским инвесторам, получат клиенты бельгийского депозитария, которые понесли убытки из-за судебных решений в России и указа президента № 198 от 19 марта 2024 г., следует из письма. По этому указу, если доходы по ценным бумагам (дивиденды, купоны, погашения) российских инвесторов зачислены на специальный счет «С» иностранного номинального держателя до 19 марта прошлого года, их владелец-резидент вправе получить причитающиеся ему деньги за счет средств со спецсчета зарубежного «номинала». Условие – после 1 марта 2022 г. в цепочке владения бумагами не должно быть недружественных иностранцев.