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Зарубежные инвесторы получат компенсацию за распределенные в России активы

Эксперты говорят о фактическом обмене замороженными активами между Euroclear и НРД
Артем Кульша
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Бельгийский депозитарий Euroclear из средств на заблокированном счете НРД компенсирует своим клиентам потери, возникшие из-за контрсанкционных механизмов и судебных процессов в России. Казначейство Бельгии выдало Euroclear разрешение на разморозку части денежных средств, уведомил он своих клиентов 1 апреля. «Ведомости» ознакомились с письмом. Размер разблокированных сумм в нем не приводится.

Компенсацию из средств, принадлежащих российским инвесторам, получат клиенты бельгийского депозитария, которые понесли убытки из-за судебных решений в России и указа президента № 198 от 19 марта 2024 г., следует из письма. По этому указу, если доходы по ценным бумагам (дивиденды, купоны, погашения) российских инвесторов зачислены на специальный счет «С» иностранного номинального держателя до 19 марта прошлого года, их владелец-резидент вправе получить причитающиеся ему деньги за счет средств со спецсчета зарубежного «номинала». Условие – после 1 марта 2022 г. в цепочке владения бумагами не должно быть недружественных иностранцев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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