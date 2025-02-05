Минфин упростил процедуру разблокировки активов российским инвесторам

Уведомление от Euroclear было получено после введения США санкций в отношении Мосбиржи и входящих в ее группу НРД и Национального клирингового центра 12 июня того же года. Опрошенные «Ведомостями» эксперты говорили, что у инвесторов были надежды на менее консервативный подход Euroclear, но требование получать лицензию в США в дополнение к бельгийской выглядит закономерным в свете последовательной политики ЕС по соблюдению антироссийских санкций США.