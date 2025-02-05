Минфин упростил процедуру разблокировки активов российским инвесторам
Минфин России упростил процедуру разблокировки активов российским инвесторам. Это следует из выписки из протокола заседания подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций от 29 декабря 2022 г., на которую обратило внимание Frank Media.
Согласно выписке, подкомиссия разрешила резидентам, включая профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность, совершать сделки с иностранными лицами, совершающими недружественные действия в отношении российских юридических и физических лиц, если в результате таких сделок иностранные ценные бумаги будут списаны со счета Национального расчетного депозитария (НРД), открытого ему в иностранном депозитарии.
Frank Media отмечает, что такие счета (по информации НРД) открыты в бельгийском Euroclear Bank S.A./N.V., люксембургском Clearstream Banking, а также в американских The Bank of New York Mellon и Citibank N.A. London Branch.
Издание пишет, что решение подкомиссии было опубликовано только в январе 2025 г., спустя два года после самого заседания. Автор телеграм-канала Invest.Lawyer юрист Елена Рязанова предположила, что документ был опубликован только сейчас в связи с тем, что в правкомиссию стали часто обращаться за разрешениями на подобные сделки.
В июле 2024 г. бельгийский Euroclear уведомил российский НРД о том, что теперь для разблокировки активов, имеющих связь с юрисдикцией США, требуется разрешение управления американского минфина по контролю за иностранными активами (OFAC). Это касается даже случаев, когда у инвестора уже есть разрешение казначейства Бельгии на распоряжение этими активами.
Уведомление от Euroclear было получено после введения США санкций в отношении Мосбиржи и входящих в ее группу НРД и Национального клирингового центра 12 июня того же года. Опрошенные «Ведомостями» эксперты говорили, что у инвесторов были надежды на менее консервативный подход Euroclear, но требование получать лицензию в США в дополнение к бельгийской выглядит закономерным в свете последовательной политики ЕС по соблюдению антироссийских санкций США.