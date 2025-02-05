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Минфин упростил процедуру разблокировки активов российским инвесторам

Ведомости

Минфин России упростил процедуру разблокировки активов российским инвесторам. Это следует из выписки из протокола заседания подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций от 29 декабря 2022 г., на которую обратило внимание Frank Media.

Согласно выписке, подкомиссия разрешила резидентам, включая профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность, совершать сделки с иностранными лицами, совершающими недружественные действия в отношении российских юридических и физических лиц, если в результате таких сделок иностранные ценные бумаги будут списаны со счета Национального расчетного депозитария (НРД), открытого ему в иностранном депозитарии.

Frank Media отмечает, что такие счета (по информации НРД) открыты в бельгийском Euroclear Bank S.A./N.V., люксембургском Clearstream Banking, а также в американских The Bank of New York Mellon и Citibank N.A. London Branch.

Издание пишет, что решение подкомиссии было опубликовано только в январе 2025 г., спустя два года после самого заседания. Автор телеграм-канала Invest.Lawyer юрист Елена Рязанова предположила, что документ был опубликован только сейчас в связи с тем, что в правкомиссию стали часто обращаться за разрешениями на подобные сделки.

В июле 2024 г. бельгийский Euroclear уведомил российский НРД о том, что теперь для разблокировки активов, имеющих связь с юрисдикцией США, требуется разрешение управления американского минфина по контролю за иностранными активами (OFAC). Это касается даже случаев, когда у инвестора уже есть разрешение казначейства Бельгии на распоряжение этими активами.

Уведомление от Euroclear было получено после введения США санкций в отношении Мосбиржи и входящих в ее группу НРД и Национального клирингового центра 12 июня того же года. Опрошенные «Ведомостями» эксперты говорили, что у инвесторов были надежды на менее консервативный подход Euroclear, но требование получать лицензию в США в дополнение к бельгийской выглядит закономерным в свете последовательной политики ЕС по соблюдению антироссийских санкций США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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