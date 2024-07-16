Euroclear выработал позицию по разблокировке активов после санкций на Мосбиржу

Процедура разблокировки по сути удваивается – два заявления, два комплекта документов со своими особенностями, замечает советник юрфирмы FTL Advisers Екатерина Дроздова. Но что более важно – стало больше неопределенности со сроком рассмотрения заявлений, продолжает она. При одновременной подаче запросов в два регулятора лицензии в лучшем случае будут получены более-менее одновременно – тогда речь будет идти исключительно об увеличении расходов, рассуждает советник. Но в худшем случае инвестор, получивший разрешение в Бельгии, не сможет воспользоваться им и будет вынужден ожидать ответа OFAC еще порядка года, оценивает Дроздова. Совместная подача заявлений в США и Бельгию потенциально может ускорить процесс разморозки активов, согласна консультант юрфирмы О2 Consulting Анна Волкова, но нельзя при этом исключать, что получение бельгийской лицензии может ускорить выдачу американской.