Euroclear выработал позицию по разблокировке активов после санкций на Мосбиржу

Euroclear выработал позицию по разблокировке активов после санкций на МосбиржуС середины июня бельгийский депозитарий приостановил этот процесс
Бельгийский депозитарий Euroclear уведомил российский Национальный расчетный депозитарий (НРД) о том, что теперь для разблокировки активов, имеющих связь с юрисдикцией США, требуется разрешение управления американского минфина по контролю за иностранными активами (OFAC). Это касается даже случаев, когда у инвестора уже есть разрешение казначейства Бельгии на распоряжение этими активами. Об этом говорится на сайте НРД.
НРД на своем сайте приводит перечень таких ценных бумаг: всего в списке более 9000 наименований, в том числе акции, облигации и ETF. «Клиенту необходимо самостоятельно определить в каждом конкретном случае, применимо ли общее разрешение OFAC [на сворачивание операций с НРД до 13 августа] или должно быть предоставлено индивидуальное разрешение на разблокировку активов», – пишет российский депозитарий.
Представители НРД, Euroclear и OFAC не ответили на запрос «Ведомостей».
США ввели блокирующие санкции против Мосбиржи и входящих в ее группу НРД и Национального клирингового центра 12 июня. После этого Euroclear объявил о приостановке всех процессов обслуживания активов с участием НРД, писал РБК. Эксперты поясняли, что это означает приостановку исполнения лицензий на разблокировку активов, которые ранее удалось получить российским инвесторам.
У инвесторов были надежды на менее консервативный подход Euroclear, но требование получать лицензию в США в дополнение к бельгийской выглядит закономерным в свете последовательной политики ЕС по соблюдению антироссийских санкций Штатов, считает советник коллегии адвокатов «Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры» Анастасия Чередова. Депозитарий, очевидно, хочет свести к минимуму риски, вызванные попаданием НРД под американские ограничения, полагает она.
Процедура разблокировки по сути удваивается – два заявления, два комплекта документов со своими особенностями, замечает советник юрфирмы FTL Advisers Екатерина Дроздова. Но что более важно – стало больше неопределенности со сроком рассмотрения заявлений, продолжает она. При одновременной подаче запросов в два регулятора лицензии в лучшем случае будут получены более-менее одновременно – тогда речь будет идти исключительно об увеличении расходов, рассуждает советник. Но в худшем случае инвестор, получивший разрешение в Бельгии, не сможет воспользоваться им и будет вынужден ожидать ответа OFAC еще порядка года, оценивает Дроздова. Совместная подача заявлений в США и Бельгию потенциально может ускорить процесс разморозки активов, согласна консультант юрфирмы О2 Consulting Анна Волкова, но нельзя при этом исключать, что получение бельгийской лицензии может ускорить выдачу американской.
Процедура получения разрешения OFAC в целом проще, чем в Бельгии, но время ожидания ответа американского регулятора на практике может занимать до двух лет, знает партнер юрфирмы Stonebridge Legal Роман Прудентов. Он объясняет это большой нагрузкой и недостатком ресурсов у OFAC. Стоимость услуг по разблокировке также увеличится, но фактор времени будет определяющим – за два года ожидания ответа OFAC ситуация может кардинально измениться, замечает юрист. Ценность инвестиций в такую разблокировку, особенно для небольших заблокированных сумм, Прудентов ставит под вопрос. Советник юридической компании Emet Law Firm Евгений Панкратов ожидает удвоения сроков и стоимости разблокировки активов.
Зимой 2022–2023 г. российские инвесторы стали массово подавать заявки на разблокировку активов в казначейство Бельгии, интерпретируя новые на тот момент положения законодательства ЕС таким образом, что срок подачи заявок ограничен 7 января 2023 г. Позже оказалось, что заявки можно подавать и после этой даты. По законодательству ЕС разблокировка активов россиян возможна при условии, что активы будут проданы, ни один из участников схемы не находится под санкциями, а европейский профучастник выступит в качестве гаранта.
К апрелю 2024 г. в казначейство Бельгии поступило 78 000 заявок на разблокировку активов от российских инвесторов, оценивал партнер юрфимы BGP Litigation Сергей Гландин. Но существует имущественный ценз, который за редкими исключениями не позволяет инвесторам с портфелем менее 300 000-500 000 евро эффективно отстаивать свои права в европейской юрисдикции, отмечал партнер коллегии адвокатов Delcredere Андрей Рябинин.