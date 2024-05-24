Euroclear впервые прокомментировал выкуп заблокированных бумаг в России

Euroclear впервые прокомментировал выкуп заблокированных бумаг в РоссииОн не участвует в схеме и напоминает клиентам о необходимости соблюдать санкции
Бельгийский депозитарий Euroclear не участвует в процессе выкупа заблокированных ценных бумаг иностранцами у российских инвесторов, следует из сообщения депозитария своим клиентам, с которым ознакомились «Ведомости». «Мы не участвуем в этом процессе, и, если вы решите принять участие в такой процедуре, вы делаете это полностью на свой страх и риск», – предупредил Euroclear клиентов в сообщении от 8 мая этого года. Депозитарий напомнил также, что ожидает от них соблюдения всех применимых регуляторных и юридических обязательств, связанных с санкциями.
Специальный счет типа «С» на имя Euroclear, куда Россия в одностороннем порядке перевела активы со счетов депозитария в НРД, не подпадает под действие 844-го указа в его нынешнем виде, пишет Euroclear, «основываясь на отзывах, полученных от НРД, но принимая во внимание неопределенности и дальнейшие меры по реализации [положений указа] в России».