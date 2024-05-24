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Euroclear впервые прокомментировал выкуп заблокированных бумаг в России

Он не участвует в схеме и напоминает клиентам о необходимости соблюдать санкции
Артем Кульша
Euroclear не участвует в выкупе и напоминает клиентам о необходимости соблюдать санкции/ Максим Стулов / Ведомости

Бельгийский депозитарий Euroclear не участвует в процессе выкупа заблокированных ценных бумаг иностранцами у российских инвесторов, следует из сообщения депозитария своим клиентам, с которым ознакомились «Ведомости». «Мы не участвуем в этом процессе, и, если вы решите принять участие в такой процедуре, вы делаете это полностью на свой страх и риск», – предупредил Euroclear клиентов в сообщении от 8 мая этого года. Депозитарий напомнил также, что ожидает от них соблюдения всех применимых регуляторных и юридических обязательств, связанных с санкциями.

Специальный счет типа «С» на имя Euroclear, куда Россия в одностороннем порядке перевела активы со счетов депозитария в НРД, не подпадает под действие 844-го указа в его нынешнем виде, пишет Euroclear, «основываясь на отзывах, полученных от НРД, но принимая во внимание неопределенности и дальнейшие меры по реализации [положений указа] в России».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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