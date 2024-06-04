Euroclear перестал зачислять бумаги на связанные с Россией счета

Euroclear перестал зачислять бумаги на связанные с Россией счетаТак европейцы пытаются обездвижить российский капитал, предполагают эксперты
С середины мая бельгийский депозитарий Euroclear приостановил зачисление ценных бумаг из нероссийских депозитариев в свою инфраструктуру на любые счета, связанные с резидентами России. «Мы больше не принимаем какие-либо новые бумаги, поступающие в систему Euroclear для позиций, занимаемых от имени или в пользу российских физических или юрлиц», – говорится в сообщении депозитария, с которым ознакомились «Ведомости».
Euroclear попросил клиентов воздерживаться от любых запрещенных операций, а также разработать программы комплексной проверки, призванные обеспечить идентификацию конечного инвестора.
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