Молодым родителям хотят разрешить работать по гибкому и сокращенному графику

Инициатива Росмолодежи по гибкому графику для молодых семей «звучит интересно», считает эксперт по молодежной политике и директор по развитию «ВЦИОМ консалтинга» Даниил Ермолаев. Молодые люди часто опасаются, что из-за заботы о ребенке они могут выпасть из социальной и рабочей жизни, а это может повлиять на их дальнейшую карьеру и благосостояние. Само наличие законодательной возможности сделать свой рабочий график удобнее будет уменьшать ощущение «изоляции» у таких родителей, считает он. При этом важно избежать того, «что формально закон принят, но реально рабочие места с гибким графиком представляют из себя маловостребованные вакансии», отметил он.