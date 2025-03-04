Молодым родителям хотят разрешить работать по гибкому и сокращенному графику

Молодым родителям хотят разрешить работать по гибкому и сокращенному графикуИм также могут снизить взносы по ипотеке, следует из проекта плана стратегии Росмолодежи
Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) предлагает разработать законодательные предложения, которые позволят молодым родителям работать по гибкому или сокращенному графику без потери рабочего места. Соответствующая мера обозначена в проекте плана мероприятий по реализации стратегии молодежной политики в России до 2030 г., разработанном агентством (есть у «Ведомостей»).
Подлинность документа подтвердил глава Росмолодежи Григорий Гуров и собеседник, близкий к администрации президента.
Агентство также предлагает обеспечить ежегодной финансовой поддержкой молодых родителей по месту работы, если у них есть ребенок в возрасте до трех лет. Для этой категории граждан агентство также хочет снизить минимальные взносы по ипотечному кредитованию, следует из проекта. Предложения Росмолодежи по ежегодной финансовой поддержке нацелены на увеличение числа многодетных семей, следует из документа.
Молодые семьи госслужащих и приравненных к ним категорий работников, которые впервые стали родителями, должны быть обеспечены к 2030 г. жильем, уточняется в нем же. К этому же времени студенческие семьи должны иметь возможность жить вместе в общежитии.
«Ведомости» направили запрос в пресс-службу Росмолодежи с просьбой пояснить, какую сумму могут составлять предложенные меры финансовой поддержки и на каких условиях их предполагается выдавать.
Росмолодежь также предлагает проводить в течение 2025–2030 гг. мероприятия по повышению престижа института семьи и популяризации традиционных семейных ценностей. Организовывать их планируется в День матери и День отца, а также День семьи, любви и верности. Другое направление – проекты по изучению истории семей, к их числу агентство относит «Историю семей в архивных материалах» и совместный с госкорпорацией «Росатом» проект «Трудовые династии «Росатома».
К 2030 г. Росмолодежь также предлагает выстроить систему досуговых мероприятий для молодых российских семей. В нее предлагается включить, например, семейный фестиваль изобретателей-инженеров «Каракураж» (тоже организуется совместно с «Росатомом») и события от семейного сообщества всероссийского молодежного «Движения первых».
Не только семейные ценности
Документ Росмолодежи является планом к реализации основного правительственного документа, связанного с молодежной политикой в стране. Стратегия до 2030 г. была утверждена Белым домом в августе 2024 г. В отличие от предыдущего документа долгосрочного планирования в этой сфере – Основ государственной молодежной политики РФ до 2025 г., утвержденных в 2014 г., – стратегия делает акцент на воспитании юношей, «морально-психологически и физически готовых» к военной службе, писали «Ведомости». В число целей стратегии также входит разработка и реализация программ господдержки молодых ученых, повышение доступности качественного образования в области предпринимательства, выстраивание карьерных лифтов для молодежи в каждом регионе России и т. д.
Внимание в проекте плана уделено и пропаганде среди молодежи здорового образа жизни и экологическому просвещению. Отдельным направлением выделена популяризация военной службы среди молодых людей. Для них в 2025–2030 гг. агентство предлагает, например, проводить встречи с личным составом Росгвардии, где расскажут о порядке прохождения военной службы и поступления в вузы войск нацгвардии. К реализации таких встреч, помимо Росгвардии, предлагается привлечь Минпросвещения и Минобрнауки. «Ведомости» направили запросы в эти министерства и «Росатом» с просьбой уточнить, как они относятся к предложениям от Росмолодежи.
Увеличение числа многодетных семей в России стало одним из главных направлений национального проекта «Семья» (реализуется с начала 2025 г. до конца 2030 г.), сообщала 28 февраля вице-премьер Татьяна Голикова. Проект также ставит целью повысить число молодых семей с тремя и более детьми.
Молодые люди создают «нормальное» количество семей, но проблема в том, что само число молодежи уменьшилось из-за последствий демографической ямы 90-х гг., пояснила «Ведомостям» заведующая научной лабораторией «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Егорова. Поэтому для роста рождаемости среди молодых пар акцент поддержки нужно ставить именно на многодетность, продолжила она. Для такой цели ипотечные льготы эффективнее расширять при рождении второго и последующих детей, пояснила эксперт.
Инициатива Росмолодежи по гибкому графику для молодых семей «звучит интересно», считает эксперт по молодежной политике и директор по развитию «ВЦИОМ консалтинга» Даниил Ермолаев. Молодые люди часто опасаются, что из-за заботы о ребенке они могут выпасть из социальной и рабочей жизни, а это может повлиять на их дальнейшую карьеру и благосостояние. Само наличие законодательной возможности сделать свой рабочий график удобнее будет уменьшать ощущение «изоляции» у таких родителей, считает он. При этом важно избежать того, «что формально закон принят, но реально рабочие места с гибким графиком представляют из себя маловостребованные вакансии», отметил он.