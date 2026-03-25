Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Недвижимость /

Ставку по семейной ипотеке могут привязать к количеству детей

Ведомости

Минфин и Минстрой проработают вопрос дифференцированной ипотечной ставки до 1 июля, говорится в тексте поручений премьер-министра Михаила Мишустина по итогам ежегодного отчета кабмина в Госдуме.

«Минфину и Минстрою поставлена задача до 1 июля проработать предложения о введении дифференцированного подхода к семейной ипотеке, при котором ставка будет зависеть от количества детей в семье», – отмечается в сообщении правительства.

25 февраля во время отчета Мишустин говорил, что семейная ипотека в России стала самой популярной льготной программой, ее доля на рынке в 2025 г. выросла до 90%. Он отмечал, что правительство прорабатывает различные варианты обновления программы, в том числе дифференцированные ставки в зависимости от числа детей.

13 января глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков также анонсировал возможный переход к таким условиям по семейной ипотеке. Сейчас льгота предоставляется под 6% вне зависимости от состава семьи.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её