Ставку по семейной ипотеке могут привязать к количеству детей

25 февраля во время отчета Мишустин говорил, что семейная ипотека в России стала самой популярной льготной программой, ее доля на рынке в 2025 г. выросла до 90%. Он отмечал, что правительство прорабатывает различные варианты обновления программы, в том числе дифференцированные ставки в зависимости от числа детей.