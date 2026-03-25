Ставку по семейной ипотеке могут привязать к количеству детей
Минфин и Минстрой проработают вопрос дифференцированной ипотечной ставки до 1 июля, говорится в тексте поручений премьер-министра Михаила Мишустина по итогам ежегодного отчета кабмина в Госдуме.
«Минфину и Минстрою поставлена задача до 1 июля проработать предложения о введении дифференцированного подхода к семейной ипотеке, при котором ставка будет зависеть от количества детей в семье», – отмечается в сообщении правительства.
25 февраля во время отчета Мишустин говорил, что семейная ипотека в России стала самой популярной льготной программой, ее доля на рынке в 2025 г. выросла до 90%. Он отмечал, что правительство прорабатывает различные варианты обновления программы, в том числе дифференцированные ставки в зависимости от числа детей.
13 января глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков также анонсировал возможный переход к таким условиям по семейной ипотеке. Сейчас льгота предоставляется под 6% вне зависимости от состава семьи.