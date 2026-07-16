Что доложили Путину о ситуации с ипотекой и строительством

Что доложили Путину о ситуации с ипотекой и строительствомПрезидент провел встречу с вице-премьером Маратом Хуснуллиным
- Доля стройки в экономике
- Жилье и ипотека
- Дорожное строительство
- Опорные населенные пункты и благоустройство
- Сокращение инвестиционно-строительного цикла
Вице-премьер Марат Хуснуллин на встрече с президентом Владимиром Путиным доложил о результатах работы строительного комплекса. Обсуждались рекордные объемы ввода жилья, ситуация с ипотекой, ход дорожного строительства, а также сокращение инвестиционно-строительного цикла. «Ведомости» собрали основные тезисы доклада президенту.
Доля стройки в экономике
Хуснуллин сообщил, что строительная отрасль стала драйвером развития экономики и за последние годы выросла на 34%. Вместе со смежными отраслями стройка дает более 20% ВВП, за пять лет приросла на 1,9%, а по налоговым поступлениям – на 2,9%.
В строительном секторе занято около 13 млн человек, или 17,7% от всех работающих в экономике.
«Если раньше мы считали одну только стройку, а стройки имеют мультипликатор: на один рубль – 1,68 мультипликативный эффект. Поэтому мы вместе с налоговыми и с Минфином посчитали полностью, со всеми смежниками – такая у нас получается большая цифра», – пояснил вице-премьер.
Он уточнил, что в 16 из 85 регионов доля стройки превышает 20% в региональных бюджетах, а в 65 регионах она составляет более 10%. На воссоединенных территориях отрасль также активно набирает темп.
Жилье и ипотека
Россия несколько лет подряд удерживает ввод жилья на уровне более 100 млн кв. м в год. Хуснуллин отметил, что даже в советское время таких объемов не было. В текущем году фиксируется небольшое снижение, однако ввод нежилых объектов растет, а многоквартирное жилье идет на уровне прошлого года. Снижение наблюдается в сегменте индивидуального жилищного строительства, но правительство подготовило ряд мер для его поддержки.
Поддержку жилищному строительству оказывает ипотека. Хуснуллин назвал ее самым надежным инструментом. Население ежегодно инвестирует в жилье около 16 трлн руб., а доля просрочки по ипотеке составляет примерно 1%.
«Это самый надежный инструмент, да?» – уточнил Путин. «Да», – подтвердил вице-премьер.
«По мере снижения ставки люди все-таки начинают перекладываться в недвижимость», – заметил Хуснуллин, говоря о росте рыночной ипотеки.
Дорожное строительство
Несмотря на позднюю весну, темпы дорожных работ нагнаны. Идет плановый ремонт и новое строительство. Основной ожидаемый результат года – продление трассы М-12 «Восток» до Тюмени.
«Декабрь. Пока идем по графику, у нас все шансы есть», – доложил Хуснуллин.
Продолжается расширение до шести полос трасс М-1 «Белоруссия» и М-3 «Украина». В этом году также планируется ввод Южно-Лыткаринской дороги в Московской области с привлечением внебюджетного финансирования.
Опорные населенные пункты и благоустройство
По поручению президента определено 2160 опорных населенных пунктов. Стоит задача улучшить в них среду для жизни на 30% к 2030 г. По словам Хуснуллина, все запланированные показатели пока выдерживаются. С каждым регионом подписано соглашение, ведется еженедельный штабной контроль.
Вице-премьер отметил, что благоустройство общественных пространств – парков, скверов, набережных – ежегодно вовлекает все больше граждан и хорошо воспринимается населением.
Сокращение инвестиционно-строительного цикла
Средний срок строительства многоквартирного жилья сейчас составляет 1255 дней (три года и три месяца). К концу года его планируется сократить до 1200 дней. Для сравнения: в 2020 г. показатель составлял 1650 дней.
Количество обязательных процедур уменьшено с 1250 до 550, цель на конец года — не более 500. «Ваши поручения, которые есть, Вы держите это на контроле, мы надеемся к концу года выполнить», – заявил Хуснуллин.
Россияне должны вовремя получать дома и квартиры, которые они купили, подчеркнул Путин.
«И вовремя. <...> Нужного качества», – сказал российский лидер.