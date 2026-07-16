Что доложили Путину о ситуации с ипотекой и строительством

Россия несколько лет подряд удерживает ввод жилья на уровне более 100 млн кв. м в год. Хуснуллин отметил, что даже в советское время таких объемов не было. В текущем году фиксируется небольшое снижение, однако ввод нежилых объектов растет, а многоквартирное жилье идет на уровне прошлого года. Снижение наблюдается в сегменте индивидуального жилищного строительства, но правительство подготовило ряд мер для его поддержки.