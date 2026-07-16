Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,585+1,26%BISVP9,43-1,46%MGTS1 188-1,33%IMOEX2 022,27-4,24%RTSI813,43-4,68%RGBI111,09-1,02%RGBITR743,51-0,95%
Главная / Политика /

Что доложили Путину о ситуации с ипотекой и строительством

Президент провел встречу с вице-премьером Маратом Хуснуллиным
Михаил Беляев
Пресс-служба президента РФ
Пресс-служба президента РФ
Главное
  • Доля стройки в экономике
  • Жилье и ипотека
  • Дорожное строительство
  • Опорные населенные пункты и благоустройство
  • Сокращение инвестиционно-строительного цикла

Вице-премьер Марат Хуснуллин на встрече с президентом Владимиром Путиным доложил о результатах работы строительного комплекса. Обсуждались рекордные объемы ввода жилья, ситуация с ипотекой, ход дорожного строительства, а также сокращение инвестиционно-строительного цикла. «Ведомости» собрали основные тезисы доклада президенту.

Доля стройки в экономике

Хуснуллин сообщил, что строительная отрасль стала драйвером развития экономики и за последние годы выросла на 34%. Вместе со смежными отраслями стройка дает более 20% ВВП, за пять лет приросла на 1,9%, а по налоговым поступлениям – на 2,9%.

В строительном секторе занято около 13 млн человек, или 17,7% от всех работающих в экономике.

«Если раньше мы считали одну только стройку, а стройки имеют мультипликатор: на один рубль – 1,68 мультипликативный эффект. Поэтому мы вместе с налоговыми и с Минфином посчитали полностью, со всеми смежниками – такая у нас получается большая цифра», – пояснил вице-премьер.

Он уточнил, что в 16 из 85 регионов доля стройки превышает 20% в региональных бюджетах, а в 65 регионах она составляет более 10%. На воссоединенных территориях отрасль также активно набирает темп.

Жилье и ипотека

Россия несколько лет подряд удерживает ввод жилья на уровне более 100 млн кв. м в год. Хуснуллин отметил, что даже в советское время таких объемов не было. В текущем году фиксируется небольшое снижение, однако ввод нежилых объектов растет, а многоквартирное жилье идет на уровне прошлого года. Снижение наблюдается в сегменте индивидуального жилищного строительства, но правительство подготовило ряд мер для его поддержки.

Поддержку жилищному строительству оказывает ипотека. Хуснуллин назвал ее самым надежным инструментом. Население ежегодно инвестирует в жилье около 16 трлн руб., а доля просрочки по ипотеке составляет примерно 1%.

«Это самый надежный инструмент, да?» – уточнил Путин. «Да», – подтвердил вице-премьер.

«По мере снижения ставки люди все-таки начинают перекладываться в недвижимость», – заметил Хуснуллин, говоря о росте рыночной ипотеки.

Дорожное строительство

Несмотря на позднюю весну, темпы дорожных работ нагнаны. Идет плановый ремонт и новое строительство. Основной ожидаемый результат года – продление трассы М-12 «Восток» до Тюмени.

«Декабрь. Пока идем по графику, у нас все шансы есть», – доложил Хуснуллин.

Продолжается расширение до шести полос трасс М-1 «Белоруссия» и М-3 «Украина». В этом году также планируется ввод Южно-Лыткаринской дороги в Московской области с привлечением внебюджетного финансирования.

Опорные населенные пункты и благоустройство

По поручению президента определено 2160 опорных населенных пунктов. Стоит задача улучшить в них среду для жизни на 30% к 2030 г. По словам Хуснуллина, все запланированные показатели пока выдерживаются. С каждым регионом подписано соглашение, ведется еженедельный штабной контроль.

Вице-премьер отметил, что благоустройство общественных пространств – парков, скверов, набережных – ежегодно вовлекает все больше граждан и хорошо воспринимается населением.

Сокращение инвестиционно-строительного цикла

Средний срок строительства многоквартирного жилья сейчас составляет 1255 дней (три года и три месяца). К концу года его планируется сократить до 1200 дней. Для сравнения: в 2020 г. показатель составлял 1650 дней.

Количество обязательных процедур уменьшено с 1250 до 550, цель на конец года — не более 500. «Ваши поручения, которые есть, Вы держите это на контроле, мы надеемся к концу года выполнить», – заявил Хуснуллин.

Россияне должны вовремя получать дома и квартиры, которые они купили, подчеркнул Путин.

«И вовремя. <...> Нужного качества», – сказал российский лидер.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её