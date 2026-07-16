Путин назвал семейную ипотеку надежным инструментом

В июне СМИ сообщили, что правительство может ограничить срок действия льготной ставки в 6% по семейной ипотеке 15 годами. Согласно инициативе, ставка для заемщиков будет рассчитана по следующим формулам: «ключевая + 2%» для кредитов на обычное жилье и «ключевая + 2,5%» для ссуд на индивидуальное жилое строительство (ИЖС).