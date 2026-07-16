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Путин назвал семейную ипотеку надежным инструментом

Ведомости

Программа семейной ипотеки является надежным инструментом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.

«Это самый надежный инструмент. Доля просрочки, по-моему, 1% где-то, не больше», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Хуснуллин подтвердил, что семейная ипотека пользуется спросом среди россиян, а население гарантированно осуществляет выплаты.

В июне СМИ сообщили, что правительство может ограничить срок действия льготной ставки в 6% по семейной ипотеке 15 годами. Согласно инициативе, ставка для заемщиков будет рассчитана по следующим формулам: «ключевая + 2%» для кредитов на обычное жилье и «ключевая + 2,5%» для ссуд на индивидуальное жилое строительство (ИЖС).

29 июня Минфин объявил, что правительство сохранит нынешние условия по семейной ипотеке до 1 октября.

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