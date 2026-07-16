Доля строительства в ВВП превысила 20%
Строительная отрасль вместе со смежными секторами экономики формирует более 20% ВВП России. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на встрече с президентом Владимиром Путиным.
По словам Хуснуллина, за последние пять лет вклад строительного комплекса в ВВП увеличился на 1,9 процентного пункта, по количеству налогов дает 16,7%. Он также подчеркнул, что в строительстве и связанных с ним отраслях заняты около 13 млн человек, что составляет 17,7% всех работающих россиян.
Согласно проведенным совместно с Минфином и налоговыми органами расчетам, каждый рубль инвестиций в строительство создает дополнительный экономический эффект в размере 1,68 руб.
Кроме того, вице-премьер сообщил, что в 16 из 85 регионов доля отрасли в экономике превышает 20%, а еще в 65 субъектах составляет более 10%.
8 июня генеральный директор Дом.РФ Виталий Мутко заявил, что российский рынок первичного жилья преодолел наиболее сложный период, связанный с высокими процентными ставками и снижением доступности кредитования. По его словам, критическая фаза для рынка уже осталась позади, хотя девелоперы по-прежнему работают в непростых условиях. В качестве одного из ключевых показателей устойчивости отрасли он привел объем поступлений от продаж новостроек, который за первые четыре месяца 2026 г. достиг 1,53 трлн руб. Это на 11% превышает результат аналогичного периода прошлого года. Дополнительным фактором стабильности глава Дом.РФ назвал объем средств на счетах эскроу, который составляет 7,4 трлн руб., а также уровень покрытия задолженности по проектному финансированию, сохраняющийся около отметки в 70%.
Объем строительных работ в России в январе – марте 2026 г. составил 2,91 трлн руб. – на 10% меньше по сравнению с показателем I квартала прошлого года в сопоставимых ценах.