Доля строительства в ВВП превысила 20%

8 июня генеральный директор Дом.РФ Виталий Мутко заявил, что российский рынок первичного жилья преодолел наиболее сложный период, связанный с высокими процентными ставками и снижением доступности кредитования. По его словам, критическая фаза для рынка уже осталась позади, хотя девелоперы по-прежнему работают в непростых условиях. В качестве одного из ключевых показателей устойчивости отрасли он привел объем поступлений от продаж новостроек, который за первые четыре месяца 2026 г. достиг 1,53 трлн руб. Это на 11% превышает результат аналогичного периода прошлого года. Дополнительным фактором стабильности глава Дом.РФ назвал объем средств на счетах эскроу, который составляет 7,4 трлн руб., а также уровень покрытия задолженности по проектному финансированию, сохраняющийся около отметки в 70%.