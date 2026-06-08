Мутко заявил о прохождении самого сложного этапа для рынка новостроек
Российский рынок первичного жилья преодолел наиболее сложный период, связанный с высокими процентными ставками и снижением доступности кредитования. Об этом «РИА Новости» заявил генеральный директор Дом.РФ Виталий Мутко.
«Мы уже прошли самый тяжелый период, пошли в другую сторону, в сторону снижения ключевой ставки», – сказал Мутко.
По его словам, критическая фаза для рынка уже осталась позади, хотя девелоперы по-прежнему работают в непростых условиях. В качестве одного из ключевых показателей устойчивости отрасли он привел объем поступлений от продаж новостроек, который за первые четыре месяца 2026 г. достиг 1,53 трлн руб. Это на 11% превышает результат аналогичного периода прошлого года.
Дополнительным фактором стабильности глава Дом.РФ назвал объем средств на счетах эскроу, который составляет 7,4 трлн руб., а также уровень покрытия задолженности по проектному финансированию, сохраняющийся около отметки в 70%.
При этом Мутко подчеркнул, что ситуация на рынке остается неоднородной. В ряде субъектов продажи жилья не успевают за темпами строительства, из-за чего сохраняются признаки недостаточного спроса. По его оценке, подобная ситуация наблюдается примерно в трети российских регионов. В числе территорий, где уровень распроданности жилья остается ниже нормативных значений, он назвал Башкирию и Краснодарский край. По мнению главы Дом.РФ, причиной стало появление на рынке избыточного объема нового жилья, который не в полной мере соответствовал текущим потребительским желаниям.
Дом.РФ 1 июня сообщил, что в мае объем запуска новостроек сократился на 14% за год и достиг 2,3 млн кв. м. Третий месяц подряд застройщики выводят на рынок все меньше новых проектов. Снижение выглядит как реакция на охлаждение спроса, отметили аналитики. В октябре 2025 г. – январе 2026 г. продажи составляли 2,5–3,7 млн кв. м в месяц, но уже в феврале-апреле – 1,6–1,7 млн кв. м. При этом с начала года было запущено на 11% больше проектов год к году за счет сильного I квартала.
Только 30% запуска новостроек пришлось на топ-10 регионов по строительному портфелю, что составляет минимум за всю историю наблюдений. В двух крупных регионах – Краснодарском крае и Тюменской области – в мае не запустили ни одного проекта. Положительный результат обеспечили Московская (+42%) и Ленинградская (+122%) области. Однако в Москве и Санкт-Петербурге виден спад – на 28% и 50% соответственно.