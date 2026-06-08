Мутко заявил о прохождении самого сложного этапа для рынка новостроек

Дом.РФ 1 июня сообщил, что в мае объем запуска новостроек сократился на 14% за год и достиг 2,3 млн кв. м. Третий месяц подряд застройщики выводят на рынок все меньше новых проектов. Снижение выглядит как реакция на охлаждение спроса, отметили аналитики. В октябре 2025 г. – январе 2026 г. продажи составляли 2,5–3,7 млн кв. м в месяц, но уже в феврале-апреле – 1,6–1,7 млн кв. м. При этом с начала года было запущено на 11% больше проектов год к году за счет сильного I квартала.