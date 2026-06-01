Дом.РФ: ввод новостроек в России сократился на 14% за год
Снижение выглядит как реакция на охлаждение спроса, отметили аналитики. В октябре 2025 г. – январе 2026 г. продажи составляли 2,5-3,7 млн кв. м в месяц, но уже в феврале-апреле – 1,6-1,7 млн кв. м. При этом с начала года было запущено на 11% больше проектов год к году за счет сильного I квартала.
Только 30% запуска новостроек пришлось на топ-10 регионов по строительному портфелю, что составляет минимум за всю историю наблюдений. В двух крупных регионах – Краснодарском крае и Тюменской области – в мае не запустили ни одного проекта. Положительный результат обеспечили Московская область (+42%) и Ленинградская область (+122%). Однако в Москве и Санкт-Петербурге виден спад – на 28% и 50% соответственно.
Рост обеспечили массовые сегменты, отметили в Дом.РФ. В типовом и комфорт-классах запущено 13,8 млн кв. м жилья – на 16% больше с января по май год к году, а в более дорогих сегментах – 2,3 млн кв. м. – на 11% меньше.
27 мая «Ведомости» со ссылкой на исследование «Циана» писали, что средний размер скидок на рынке новостроек Московского региона за четыре месяца этого года по итогам сделок увеличился до 6%, а в аналогичный период 2025 г. этот показатель составлял 4,8%.
Сильнее всего дисконты выросли в проектах массового сегмента, отмечает ведущий аналитик компании Елена Бобровская. По ее словам, в объектах эконом-класса разница между ценой «квадрата» в предложении и в сделках достигла 5,4%, прибавив за год 2,5 п. п., в комплексах комфорт-класса – 6,2% (+1,8 п. п.), бизнес-класса – 6,7% (+0,2 п. п.), а в премиальных домах – 6,8% (+0,7 п. п.).