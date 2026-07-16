Путин: россияне должны вовремя получать купленные дома и квартиры

Хуснуллин также подчеркнул, что каждый год в России население инвестирует в жилье 16 трлн руб. По его словам, вложения увеличиваются, когда государство поддерживает этот процесс ипотекой. Он отметил, что рыночное ипотечное кредитование сейчас повышается по мере снижения ключевой ставки.