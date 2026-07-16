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Главная / Политика /

Путин: россияне должны вовремя получать купленные дома и квартиры

Ведомости

Россияне должны вовремя получать дома и квартиры, которые они купили. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.

«И вовремя. <...> Нужного качества», – сказал российский лидер.

Так Путин ответил на заявление вице-премьера о том, что правительство предпринимает все усилия, чтобы россиянам передали купленное жилье.

Хуснуллин также подчеркнул, что каждый год в России население инвестирует в жилье 16 трлн руб. По его словам, вложения увеличиваются, когда государство поддерживает этот процесс ипотекой. Он отметил, что рыночное ипотечное кредитование сейчас повышается по мере снижения ключевой ставки.

16 июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина и Хуснуллина. Представитель Кремля отмечал, что вице-премьер курирует строительную отрасль, которая остается одной из системообразующих для российской экономики. Он также говорил, что строительный сектор продолжает достаточно быстро развиваться, хотя и сталкивается с рядом проблем.

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