Путин встретится с вице-премьером Хуснуллиным

Предыдущая встреча Путина с Хуснуллиным состоялась 14 января. Тогда вице-премьер доложил президенту об итогах работы строительной отрасли в 2025 г. По его словам, объем ввода жилой и нежилой недвижимости сохранился на уровне 2024 г., а все запланированные показатели были выполнены. План по строительству дорог также был перевыполнен. Хуснуллин отмечал, что благодаря опережающему финансированию и слаженной работе государственных заказчиков в южных регионах перевыполнение составило около 20%. После этого Путин поздравил строителей, инженеров, рабочих и организаторов производства с достигнутыми результатами.