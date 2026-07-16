Путин встретится с вице-премьером Хуснуллиным
Президент РФ Владимир Путин проведет встречу с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, вице-премьер курирует строительную отрасль, которая остается одной из системообразующих для российской экономики.
«Сегодня в целом будет такое обзорное совещание с Хуснуллиным по всем аспектам развития этой отрасли», – пояснил Песков.
Представитель Кремля отметил, что строительный сектор продолжает достаточно быстро развиваться, хотя и сталкивается с рядом проблем.
Предыдущая встреча Путина с Хуснуллиным состоялась 14 января. Тогда вице-премьер доложил президенту об итогах работы строительной отрасли в 2025 г. По его словам, объем ввода жилой и нежилой недвижимости сохранился на уровне 2024 г., а все запланированные показатели были выполнены. План по строительству дорог также был перевыполнен. Хуснуллин отмечал, что благодаря опережающему финансированию и слаженной работе государственных заказчиков в южных регионах перевыполнение составило около 20%. После этого Путин поздравил строителей, инженеров, рабочих и организаторов производства с достигнутыми результатами.