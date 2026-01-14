Газета
Главная / Политика /

Путин в беседе с Хуснуллиным поздравил строителей с успехами по итогам 2025 года

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин поздравил всех строителей, инженеров, рабочих и организаторов производства с успешными результатами по итогам 2025 г. Объем ввода жилой и нежилой недвижимости сопоставим с 2024 г., все показатели были выполнены. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с вице-премьером Маратом Хуснуллиным, сообщает Кремль.  

По вопросу дорог план также был перевыполнен, добавил вице-премьер. Благодаря опережению финансирования и слаженной работе госзаказчиков в южных регионах перевыполнение составило порядка 20%, добавил он.

Несмотря на то что количество автомобилей в РФ увеличилось на 11%, грузов на дорогах – 25%, а также повысился автомобильный туризм, все показатели по смертности за пять лет реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» сократились на почти 25%. Сейчас, добавил Хуснуллин, стоит задача до 2030 г. снизить уровень смертности на дорогах еще в 1,5 раза.

Объем новых жилых комплексов в 2025 году снизился на 12%

Недвижимость / Жилая недвижимость

Он связал снижение случаев гибели автомобилистов и пассажиров с системным ремонтом дорог, борьбой с пьянством, обучением детей, а также работой по пешеходным переходам. Стабильно пятый год уровень смертности снижается, заключил вице-премьер.

Говоря о работе, проведенной в новых регионах РФ – Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и херсонской областях, – Хуснуллин заявил, что программа по финансированию была выполнена на 99,5%. Кроме того, в 2025 г. в ДНР было построено два дополнительных водовода, которые позволили добавить около 180 000 куб. м воды в сутки.

24 декабря вице-премьер РФ сообщил, что по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» с января по ноябрь 2025 г. в России ввели около 15 000 км дорог. Из них 4900 км федеральных дорог и 10 100 км – региональных и местных.

