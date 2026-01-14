Путин в беседе с Хуснуллиным поздравил строителей с успехами по итогам 2025 года

Несмотря на то что количество автомобилей в РФ увеличилось на 11%, грузов на дорогах – 25%, а также повысился автомобильный туризм, все показатели по смертности за пять лет реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» сократились на почти 25%. Сейчас, добавил Хуснуллин, стоит задача до 2030 г. снизить уровень смертности на дорогах еще в 1,5 раза.