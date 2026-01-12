Объем новых жилых комплексов в 2025 году снизился на 12%

В 2025 г. в России началось строительство 41,3 млн кв. м новых жилых проектов. Об этом говорится в отчете аналитического центра «Дом.рф». Это на 12% меньше, чем было годом ранее. Похожие цифры приводит и консалтинговая компания Macon. По ее предварительным оценкам, в 2025 г. застройщики вывели на рынок 41 млн кв. м жилья против 46,7 млн кв. м в 2024 г. При этом, как уточняет директор по исследованиям этой организации Ольга Змиевская, в трети всех новых комплексах продажи квартир так и не начались, а сами они находятся на нулевой стадии готовности. Это «бумажные» проекты, которые в любой момент могут быть отменены, подчеркивает эксперт.