ВТБ впервые с начала года сравнял выдачу рыночной и льготной ипотеки
Продажи рыночной и льготной ипотеки ВТБ в первой половине июня достигли паритета – по 7 млрд руб. каждая. Банк прогнозирует, что во втором полугодии баланс сегментов окончательно восстановится и по рынку в целом. Драйверами тренда стали снижение ключевой ставки ЦБ и реализация отложенного спроса.
«Это не сезонный всплеск, а системная тенденция, которая формируется под влиянием двух факторов: последовательного снижения ключевой ставки и реализации отложенного спроса. Мы ожидаем, что во втором полугодии баланс сегментов окончательно закрепится», – отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.
Доля ипотеки без господдержки на рынке, державшаяся в начале года на минимальных 18%, резко выросла после корректировки условий «семейной» программы с февраля. До конца первого полугодия она находится в среднем на уровне 40%. ВТБ ожидает, что начиная с июля доля рыночных программ будет стабильно превышать 50% ежемесячно. По прогнозу банка, объем выдач ипотеки в России за январь – июнь достигнет 2,1 трлн руб. Это на 40% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.
Ранее ВТБ прогнозировал, что в 2026 г. выдачи ипотеки в России могут вырасти примерно на четверть до порядка 5,3 трлн руб. С 28 января ВТБ снизил ставки по рыночным ипотечным программам на 3,3 процентного пункта, а в мае – еще на 0,5 п. п. Ранее «Ведомости» выяснили, что после изменений условий по семейной ипотеке с 1 февраля 2026 г. спрос на базовые программы банков по рыночной ипотеке кратно вырос относительно 2025 г.