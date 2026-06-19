ВТБ впервые с начала года сравнял выдачу рыночной и льготной ипотеки

Ранее ВТБ прогнозировал, что в 2026 г. выдачи ипотеки в России могут вырасти примерно на четверть до порядка 5,3 трлн руб. С 28 января ВТБ снизил ставки по рыночным ипотечным программам на 3,3 процентного пункта, а в мае – еще на 0,5 п. п. Ранее «Ведомости» выяснили, что после изменений условий по семейной ипотеке с 1 февраля 2026 г. спрос на базовые программы банков по рыночной ипотеке кратно вырос относительно 2025 г.