ВТБ нужно до 700 млрд рублей для прохождения надбавок к достаточности капитала
Для прохождения базельских надбавок к достаточности капитала в 2027-2028 гг. ВТБ необходимо до 700 млрд руб. дополнительного капитала. Об этом сообщил глава финансовой организации Андрей Костин в рамках бизнес-диалога с клиентами.
Костин отметил, что у него достаточно негативная позиция к этому. По его мнению, увеличение надбавок могло бы идти более медленным темпом. При этом надежность капитальной базы является позитивным фактором. Он сказался в последние четыре года, когда банкам пришлось пройти серьезные испытания. Наличие хорошей капитальной базы помогло сектору выстоять, указал глава ВТБ.
«Тем не менее рост требований по капиталу достаточно большой. Сегодня все-таки рынок капитала довольно сложный. У нас нет иностранных инвесторов, у нас есть, безусловно, большая конкуренция рынка капитала с рынком депозитов банковских», – подчеркнул он (цитата по «Интерфаксу»).
9 апреля Центробанк объявил о намерении пресечь схемы обхода макропруденциальных надбавок и подготовить изменения в регулирование. Регулятор указал на рост выпуска облигаций, обеспеченных платежами по розничным кредитам. В нескольких случаях такие бумаги выкупают другие банки, что позволяет кредитным организациям обмениваться портфелями и снижать нагрузку на капитал, так как надбавки не затрагивают эти инструменты. Для ограничения таких практик ЦБ планирует уточнить порядок применения надбавок.