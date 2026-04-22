Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,965+0,1%MGTS1 090+0,18%ARSA8,16-0,24%IMOEX2 754,27-0,12%RTSI1 163,24-0,12%RGBI120,6+0,28%RGBITR784,52+0,31%
Финансы

ВТБ нужно до 700 млрд рублей для прохождения надбавок к достаточности капитала

Ведомости

Для прохождения базельских надбавок к достаточности капитала в 2027-2028 гг. ВТБ необходимо до 700 млрд руб. дополнительного капитала. Об этом сообщил глава финансовой организации Андрей Костин в рамках бизнес-диалога с клиентами.

Костин отметил, что у него достаточно негативная позиция к этому. По его мнению, увеличение надбавок могло бы идти более медленным темпом. При этом надежность капитальной базы является позитивным фактором. Он сказался в последние четыре года, когда банкам пришлось пройти серьезные испытания. Наличие хорошей капитальной базы помогло сектору выстоять, указал глава ВТБ.

«Тем не менее рост требований по капиталу достаточно большой. Сегодня все-таки рынок капитала довольно сложный. У нас нет иностранных инвесторов, у нас есть, безусловно, большая конкуренция рынка капитала с рынком депозитов банковских», – подчеркнул он (цитата по «Интерфаксу»).

9 апреля Центробанк объявил о намерении пресечь схемы обхода макропруденциальных надбавок и подготовить изменения в регулирование. Регулятор указал на рост выпуска облигаций, обеспеченных платежами по розничным кредитам. В нескольких случаях такие бумаги выкупают другие банки, что позволяет кредитным организациям обмениваться портфелями и снижать нагрузку на капитал, так как надбавки не затрагивают эти инструменты. Для ограничения таких практик ЦБ планирует уточнить порядок применения надбавок.

