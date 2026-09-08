Цена на медь на Лондонской бирже металлов выросла до исторического рекорда

По прогнозу аналитиков, в 2025–2029 гг. дефицит металла на рынке будет расти из-за высокого интереса в мире к возобновляемой энергетике (металл необходим для строительства солнечных и ветровых электростанций) и роста инвестиций в электросети в Китае. В 2025 г. спрос на металл в мире вырастет на 5% до 16,6 млн т, в 2026 г. – на 10% до 18,3 млн т, прогнозировали эксперты.