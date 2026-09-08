Цена на медь на Лондонской бирже металлов выросла до исторического рекорда
Цена на медь выросла до исторического максимума в $14 617 за тонну на фоне ожиданий пошлин от США на импорт рафинированного металла, пишет Bloomberg.
По состоянию на 11:45 мск трехмесячные фьючерсы на медь на Лондонской бирже металлов (LME) выросли на 0,5% до $14 584 за тонну. За этот год медь подорожала почти на 17%. Агентство объясняет рост цен долгосрочным несоответствием между ограниченными поставками с рудников и растущим спросом со стороны центров обработки данных, производителей оборудования для возобновляемых источников энергии и электросетей.
Медь дорожает и на рынках Китая, так как запасы на складах Шанхайской фьючерсной биржи упали до минимума с 2024 г. Трейдинг-менеджер компании Suzhou Chuangyuan Harmony-Win Capital Management Цзя Чжэн прогнозирует, что медь вполне может подорожать до $15 000 за тонну.
Рост цен на этот металл прогнозировали еще в прошлом году. 1 ноября 2025 г. «Ведомости» со ссылкой на обзор рынков металлов аналитической компании «Эйлер» писали, что средняя цена на медь на мировом рынке в 2026 г. может вырасти на 24% к уровню 2025 г.
По прогнозу аналитиков, в 2025–2029 гг. дефицит металла на рынке будет расти из-за высокого интереса в мире к возобновляемой энергетике (металл необходим для строительства солнечных и ветровых электростанций) и роста инвестиций в электросети в Китае. В 2025 г. спрос на металл в мире вырастет на 5% до 16,6 млн т, в 2026 г. – на 10% до 18,3 млн т, прогнозировали эксперты.