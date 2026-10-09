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Цена на медь растет после улучшения показателей спроса в Китае

Наталья Захарова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Цены на медь растут на фоне общего подъема фондовых рынков и улучшения показателей спроса в Китае из-за возвращения к работе после национального праздника, пишет Bloomberg.

По состоянию на 16:47 мск фьючерсы на медь на Лондонской бирже металлов (LME) выросли на 1,96% – до $14 577,25 за т. На американской бирже COMEX декабрьский контракт на медь подорожал на 2,14% и стал стоить $6,71.

Агентство пишет, что Китай является крупнейшим потребителем импорта нефти, после недельных праздников запасы товаров у страны снизились. В Поднебесной 1 октября отмечается День образования Китайской Народной Республики. В честь этого праздника в стране проходят длинные официальные выходные, которые в этом году продлились с 1 по 7 октября. По этой причине индекс спроса на импорт в Китай достиг четырехлетнего максимума.

«Мы сохраняем позитивный настрой в отношении меди, чему способствуют риски, связанные с предложением, сезонный спрос со стороны Китая и сохраняющаяся неопределенность в отношении тарифов», – написали аналитики StoneX. Тем не менее, риски снижения цен в виде устойчивой инфляции и жесткой политики центральных банков сохраняются.

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