Цена на медь растет после улучшения показателей спроса в Китае

Агентство пишет, что Китай является крупнейшим потребителем импорта нефти, после недельных праздников запасы товаров у страны снизились. В Поднебесной 1 октября отмечается День образования Китайской Народной Республики. В честь этого праздника в стране проходят длинные официальные выходные, которые в этом году продлились с 1 по 7 октября. По этой причине индекс спроса на импорт в Китай достиг четырехлетнего максимума.