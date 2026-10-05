Премьер Испании распустил парламент и назначил досрочные выборы
Премьер-министр Испании Педро Санчес на пресс-конференции после внеочередного заседания Совета министров объявил о роспуске парламента и назначил досрочные всеобщие выборы на 29 ноября. Об этом сообщила газета el Diario.
По его словам, правительству необходимо обновить и расширить общественную поддержку, чтобы продолжить проведение реформ и сформировать в парламенте более широкое прогрессивное большинство. Премьер также признал, что властям не удалось выполнить все поставленные задачи, в частности в сфере борьбы с неравенством, развития государственных услуг и обеспечения доступности жилья.
Решение о досрочных выборах было принято после того, как 2 октября Конгресс депутатов отклонил два правительственных декрета с мерами в сфере жилья. Они предусматривали в том числе меры защиты уязвимых арендаторов, ограничения повышения платы и продление договоров аренды.
3 октября El País писала, что около 70 000 человек приняли участие в Мадриде в акции протеста из-за жилищного кризиса, следует из оценки представительства правительства в регионе. Организовавший демонстрацию профсоюз арендаторов заявил о 500 000 участниках. Участники четырьмя колоннами прошли к площади Сибелес, где находится мэрия Мадрида. Акция проходила под лозунгом «На пути ко всеобщей забастовке». Представитель профсоюза арендаторов Валерия Раку заявила, что организация намерена добиваться проведения всеобщей забастовки, однако дата пока не определена.
8 августа «Ведомости» сообщали о проблемах на рынке жилья Испании, в том числе о длительных процедурах выселения незаконно занявших недвижимость жильцов. В 2025 г. полиция зарегистрировала 14 875 заявлений о сквоттерстве, почти 40% из них пришлось на Каталонию, далее следовали Андалусия, Валенсия и Мадрид.