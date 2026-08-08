Выселить нельзя оставить: как в Испании захватывают жилье

Появляются и фирмы, борющиеся с окупасами. Одна из них, FueraOkupas, получает десятки звонков в день, рассказал ее гендиректор Хорхе Фе. 75% из них связаны с арендаторами, отказывающимися съезжать, а 25% – с классическими случаями сквоттинга. В фирме работают бывшие спортсмены. У них непростая задача – психологически надавить на окупасов, при этом не нарушая закон. Многодетная мать Марианна вспоминала, как однажды увидела у двери квартиры около 20 крепких ребят, которые поставили ей ультиматум: либо она съезжает, взяв компенсацию в несколько тысяч евро, либо они будут дежурить у двери, блокируя вход и выход. Конечно, можно попытаться прорваться силой. Но, во-первых, это бесполезно, потому что парни крепкие, а, во-вторых, полиция квалифицирует это как нападение.