Что стоит за нашествием марокканцев в испанскую Сеуту

Что стоит за нашествием марокканцев в испанскую СеутуИх наплыв породил много вопросов, в том числе о свободном Шенгене
Тысячи прибывших из Марокко мигрантов остаются в испанском эксклаве на Африканском континенте, небольшом городе Сеуте, скрываясь там от правоохранителей. О крупнейшем с 2021 г. для стран ЕС кризисе в Сеуте стало известно 30 июля. Согласно первым сообщениям испанской El Pais, в результате прорыва в Сеуту проникло около 40 000 нелегалов – это всего вдвое меньше населения города. Чуть позже говорили, что половина марокканцев покинула территорию.
По данным телеканала La Sexta на 2 августа, при попытке пробиться в испанский анклав погибло 90 человек. На видеокадрах видно, что гражданская гвардия Испании не чинила особых препятствий прибывшим без законных оснований. Днем 31 июля испанские власти направили в город подразделения вооруженных сил для поддержки местных силовиков, сообщало Associated Press. Кроме того, власти Испании установили плавучее заграждение длиной 500 м недалеко от пляжа и пограничного комплекса Тарахаль, откуда мигранты вплавь пытались пробраться в страну Евросоюза (ЕС).
Премьер-министр Испании социалист Педро Санчес прямо назвал случившееся нарушением суверенитета его страны. Испанские власти заверяли, что достигшие Сеуты мигранты не получат автоматически доступа в шенгенскую зону, а тех, кто будет пытаться добраться из марокканского анклава в основную часть Испании на пароме или самолете, будет проверять полиция.
Происходящее в Испании вызвало серьезное беспокойство внутри ЕС. На 4 августа Брюссель запланировал видеоконференцию для обсуждения ситуации в Сеуте. Поводом для ее организации послужило письмо 20 стран блока, в котором те призвали к скоординированным действиям ЕС для решения миграционного кризиса в Испании.
Что значит нашествие из Марокко
События в Сеуте можно назвать глубоким миграционным кризисом, но локального характера, говорит доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Георгий Кутырев.
Но это не похоже на кризис в Европе 2015–2016 гг., когда прибыли 2,5 млн человек, в том числе спасаясь от войны в Сирии. Сейчас же большинство прибывших – экономические мигранты из Марокко, а не беженцы, утверждает Кутырев.
Не вполне корректно называть сам кризис миграционным, полагает замдекана восточного факультета ГАУГНа Григорий Лукьянов. Марокко представляет собой транзитную страну для мигрантов из Африки южнее Сахары в Европу, а анклав в Сеуте – соответствующий коридор, но взаимодействие Марокко с Испанией и ЕС давало возможности его контролировать. Мадрид, скорее всего, будет стремиться с помощью своих военных и полицейских остановить новые прорывы, полагает Кутырев: «Но большое количество добровольно покинувших территорию Испании показывает: сотрудничество с Рабатом сохраняется».
Для Испании ситуация в Сеуте – это кризис нацбезопасности, продолжает Кутырев. «При этом в испанской экономике фиксируется нехватка работников. А управляемая миграция среди прочего восполняет дефицит рабочей силы там», – поясняет эксперт. К ситуации в Сеуте привело сочетание факторов, говорит он: решение верховного суда Испании, ограничивающее немедленное возвращение людей, вошедших в Сеуту и Мелилью морем, деятельность организаторов незаконной миграции, ослабление погранконтроля со стороны Марокко, а также социальные проблемы молодежи.
Лукьянов соглашается, что в Марокко накопился потенциал неустроенной молодежи. «А у местных властей есть лишь инструменты купирования недовольства, включая регулирование «клапана» в виде потока желающих попасть в испанский город», – поясняет Лукьянов. Но не стоит рассматривать эти действия властей Марокко как стремление использовать против Испании и ЕС «миграционное оружие», считает востоковед. «И не было мотива для такого удара по Европе», – полагает Лукьянов.
Альтернативные версии иностранных СМИ
Западные издания выдвинули версию, что наплыв марокканских мигрантов стал своеобразным рычагом давления именно на Испанию, которая расстроила арабское королевство своим внешнеполитическим курсом. Об этом, в частности, пишет The Telegraph.
Газета со ссылкой на источники в разведке сообщает, что Мадрид якобы вызвал недовольство Марокко своим сближением и газовыми сделками с Алжиром (где недавно побывал с визитом Санчес), который находится в противоречии с Марокко по ряду проблем, включая статус Западной Сахары.
Большую часть территории контролирует Марокко, которое рассматривает ее как свои южные провинции, а фронт «Полисарио» при поддержке Алжира оспаривает его суверенитет над этой территорией. 1 августа президент США Дональд Трамп подтвердил, что США признают суверенитет Марокко над Западной Сахарой. Окончательный ее статус с точки зрения международного права остается предметом переговоров под эгидой ООН, говорит программный менеджер РСМД Иван Бочаров.
Как утверждает The Telegraph, ссылаясь на слова самих мигрантов, марокканская полиция не просто попустительствовала, а даже поощряла их к переходу на испанскую территорию. А, например, в 2021 г. в Сеуту ворвались 8000 мигрантов, после того как Марокко и Испания не сошлись в своих позициях по Западной Сахаре (и через год, в 2022 г., Мадрид поддержал Рабат).
Пока нет достаточных оснований предполагать, что марокканские власти намеренно спровоцировали массовый наплыв мигрантов в Сеуту, считает Бочаров. У Марокко сохраняются тесные и конструктивные отношения с Испанией, в том числе в сфере контроля миграции, борьбы с контрабандой и противодействия террористическим угрозам. Происходящее скорее следует рассматривать как результат сочетания целого ряда факторов, включая социально-экономические проблемы, демографическое давление и миграционную ситуацию в странах Северной и Западной Африки.
Трещащий по шву Шенген
Для правительства Санчеса после Сеуты появились новые вызовы, подчеркивает Кутырев. На внутреннем контуре они связаны с противоречием между его традиционными заявлениями (о демократии, правах мигрантов и т. п.) и действиями, а на внешнем – с жесткой защитой внешней границы и европейской солидарностью, считает Кутырев.
Страны ЕС не были уверены, что Испания сможет удержать под контролем прибывших в Сеуту, из-за чего возникли разные подходы внутри шенгенской зоны. 31 июля итальянское издание La Stampa со ссылкой на МВД сообщило о распоряжении закрыть морские и воздушные границы с Испанией. Глава МВД Финляндии Мари Рантанен в тот же день заявила, что Испания «абсолютно не справилась с защитой границ шенгенской зоны». Она поддержала упомянутое заявление Италии.
Франция оказалась в еще более чувствительном положении как одно из логичных направлений возможного дальнейшего перемещения мигрантов. 31 июля глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил об ужесточении контроля на испанской границе (при этом президент Эмманюэль Макрон написал в соцсети X, что Сеута не пользуется свободным перемещением в остальную часть ЕС). Пограничный контроль у Франции с Испанией и без того начал действовать с 1 мая по 30 октября 2026 г. под предлогом борьбы с нелегальной миграцией и контрабандой.
31 июля председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала «молниеносно» высылать нелегальных мигрантов, проникших в Сеуту, но в соответствии с «европейскими правилами». Она поручила еврокомиссарам по внутренним делам и по делам Средиземноморья Магнусу Бруннеру и Дубравке Шуйце срочно разобраться с ситуацией.
Теперь еще сильнее обостряется вопрос с запущенным в 2024 г. миграционным пактом ЕС с едиными мерами проверки лиц из третьих стран, считает Кутырев. По его словам, Брюссель сможет представить кризис в Сеуте как подтверждение необходимости общей политики или же все вернется на национальный уровень.
Введение погранконтроля регулируется Шенгенским кодексом о границах, указывает старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов. Он допускает временное возобновление контроля внутри стран шенгенской зоны как крайнюю и ограниченную по времени меру. «В исключительных случаях угрозы функционированию шенгенской зоны Совет ЕС может рекомендовать странам блока пограничный контроль на внутренних границах (ст. 29 Шенгенского кодекса)», – напоминает юрист. Причинами для подобных мер контроля с определенным сроком могут стать угрозы общественному порядку или внутренней безопасности государств.
Сеута еще при присоединении Испании к Шенгену в 1990 г. была указана как регион с повышенными рисками нелегальной миграции. Меры погранконтроля для Испании можно ввести на срок от полугода до двух лет (с продлением каждые шесть месяцев), поясняет юрист. «Страны могут прибегнуть к применению регламента ЕС о кризисных ситуациях и форс-мажоре, который вступил в силу 12 июня 2026 г.», – говорит Именнов. А возможная угроза Шенгену при задействовании этих процедур – превращение пока временных исключений в постоянные и, как следствие, появление «новой нормальности», предупреждает Кутырев.