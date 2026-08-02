Что стоит за нашествием марокканцев в испанскую Сеуту

Как утверждает The Telegraph, ссылаясь на слова самих мигрантов, марокканская полиция не просто попустительствовала, а даже поощряла их к переходу на испанскую территорию. А, например, в 2021 г. в Сеуту ворвались 8000 мигрантов, после того как Марокко и Испания не сошлись в своих позициях по Западной Сахаре (и через год, в 2022 г., Мадрид поддержал Рабат).