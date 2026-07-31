Франция разместила военных, самолеты и дроны на границе с Испанией

El País со ссылкой на заявление МВД Испании писало, что с начала миграционного кризиса в Сеуту незаконно проникли 50 000 граждан Марокко. Президент Сеуты Хуан Хесус Вивас приводил данные, согласно которым проникло 60 000 мигрантов, однако подсчеты оказались неточными, заявили в министерстве. Хесус Виван также сообщал, что 34 человека погибли, перебираясь через границу.