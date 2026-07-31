Франция разместила военных, самолеты и дроны на границе с Испанией
Франция развернула четыре подразделения сил быстрого реагирования, самолеты и дроны на границе с Испанией на фоне миграционного кризиса в испанском анклаве Сеута. Об этом сообщил французский президент Эммануэль Макрон в соцсети Х.
Он выразил солидарность с Испанией и заявил, что был на связи с премьер-министром Педро Санчесом и предложил помощь Мадриду.
«Я приветствую продолжающееся сотрудничество с Марокко, которое уже позволило сегодня обеспечить возвращение более 40 000 человек из Сеуты», – добавил Макрон.
El País со ссылкой на заявление МВД Испании писало, что с начала миграционного кризиса в Сеуту незаконно проникли 50 000 граждан Марокко. Президент Сеуты Хуан Хесус Вивас приводил данные, согласно которым проникло 60 000 мигрантов, однако подсчеты оказались неточными, заявили в министерстве. Хесус Виван также сообщал, что 34 человека погибли, перебираясь через границу.
Сеута и Мелилья остаются единственными сухопутными границами Евросоюза с Африкой. По данным СМИ, поток нелегальных мигрантов резко увеличился после решения Верховного суда Испании, согласно которому мигрантов, задержанных в море при попытке добраться до Сеуты, нельзя возвращать в упрощенном порядке.