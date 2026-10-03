Около 70 000 человек вышли на митинг из-за жилищного кризиса в Мадриде

8 августа «Ведомости» рассказывали о проблемах на рынке жилья Испании, в том числе о длительных процедурах выселения незаконно занявших недвижимость жильцов. В 2025 г. полиция зарегистрировала 14 875 заявлений о сквоттерстве, почти 40% из них пришлось на Каталонию, далее следовали Андалусия, Валенсия и Мадрид.