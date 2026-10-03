Около 70 000 человек вышли на митинг из-за жилищного кризиса в Мадриде
Около 70 000 человек приняли участие в Мадриде в акции протеста из-за жилищного кризиса, следует из оценки представительства правительства в регионе. Организовавший демонстрацию профсоюз арендаторов заявил о 500 000 участниках, пишет El País.
Участники четырьмя колоннами прошли к площади Сибелес, где находится мэрия Мадрида. Акция проходила под лозунгом «На пути ко всеобщей забастовке». Представитель профсоюза арендаторов Валерия Раку заявила, что организация намерена добиваться проведения всеобщей забастовки, однако дата пока не определена.
Массовая акция прошла после того, как 2 октября конгресс депутатов Испании отклонил два предложенных правительством декрета в сфере жилья. Они предусматривали в том числе меры защиты уязвимых арендаторов, ограничения повышения платы и продление договоров аренды.
8 августа «Ведомости» рассказывали о проблемах на рынке жилья Испании, в том числе о длительных процедурах выселения незаконно занявших недвижимость жильцов. В 2025 г. полиция зарегистрировала 14 875 заявлений о сквоттерстве, почти 40% из них пришлось на Каталонию, далее следовали Андалусия, Валенсия и Мадрид.