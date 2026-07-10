Дуров назвал используемые в ЕС уловки типичными для банановых республик
Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что уловки, которые использует Европейский союз (ЕС), когда-то были типичны для банановых республик. Об этом он написал в соцсети Х.
Так Дуров отреагировал на сообщение пользователя, который раскритиковал закон ЕС под названием Chat Control. В его рамках владельцам мессенджеров разрешено сканировать частную переписку для предотвращении сексуального насилия над детьми в интернете. Планируется, что временный режим будет действовать до апреля 2028 г.
Пользователь написал, что для принятия закона в Европарламенте организовали срочное голосование во время отпусков и на собрании присутствовало всего несколько человек. Он отметил, что в этом нет ничего демократического.
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9 апреля Дуров заявил, что ЕС пытается усилить слежку в соцсетях и установить контроль над мессенджером Telegram, прикрывая свои действия лояльными неправительственными организациями (НПО) и СМИ. По словам Дурова, европейский госаппарат считает мессенджер проблемой, потому что люди могут в частных группах Telegram обсуждать контент из других социальных сетей. Предприниматель написал, что решение инициировано AI Forensics, которая финансируется Джорджем Соросом и работает на Еврокомиссию.