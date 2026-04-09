Дуров: ЕС пытается установить контроль над Telegram для слежки за пользователями
Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что Евросоюз (ЕС) пытается усилить слежку в соцсетях и установить контроль над мессенджером, прикрывая свои действия лояльными неправительственные организации (НПО) и СМИ. Об этом он написал в Х.
По словам Дурова, европейский госаппарат считает мессенджер проблемой, потому что люди могут в частных группах Telegram обсуждать контент из других социальных сетей. Предприниматель написал, что решение инициировано AI Forensics, которая финансируется Джорджем Соросом и работает на Еврокомиссию.
Дуров прикрепил к публикации скриншот статьи France24, в которой сказано, что люди делятся оскорбительным контентом в Telegram. Он подчеркнул, что издания, как El País, Der Spiegel, Wired, AFP, Le Parisien, 20 Minutes, Ouest-France и Le Figaro, усиливают нарратив ЕС.
«Важно разоблачать все подобные попытки манипуляции общественным мнением, потому что их используют, чтобы отобрать остатки свобод», – заключил он.
3 февраля Дуров на фоне обысков в офисе Telegram написал, что Франция является единственной страной в мире, которая уголовно наказывает соцсети, предоставляющие людям свободу. «Не заблуждайтесь: это не свободная страна», – добавил он.